SOSTITUISCI 7 ELETTRODOMESTICI con questa speciale pentola!

Una sola pentola per fare di tutto, ma davvero di tutto, dall’antipasto al dolce: Moulinex Turbo Cuisine è la nuovissima pentola a pressione intelligente per piatti gustosi.

Gente a cena? Aiuto: cosa cucinare senza mettere a soqquadro tutta la cucina con mille pentole, pentolini, padelle e non solo? Qualunque sia la tua idea di menù, da oggi hai un alleato speciale dalla tua parte: si tratta di Moulinex Turbo Cuisine, che sembra una pentola a pressione normale ma è molto di più. Moulinex ha infatti creato una pentola a pressione con 10 programmi di cottura automatici e controlli manuali per soddisfare tutte le necessità culinarie, e che sostituisce almeno 7 elettrodomestici!

Con esclusiva tecnologia Sperical Bowl, Moulinex propone una superficie riscaldata più ampia che assicura la corretta diffusione e circolazione del calore. Otterrai sempre piatti teneri e succosi senza alcuna difficoltà.

Cottura ultra rapida e interfaccia intuitiva per un elettrodomestico che ne sostituisce 7

La pentola a pressione Moulinex cuoce fino a 3 volte più velocemente rispetto a duna normale pentola a pressione, e l’interfaccia con manopola intuitiva ti permette di selezionare la cottura, il tempo e la temperatura anche con la funzione “avvio ritardato” fino a 12 ore. Quindi non solo pentola a pressione, ma anche slowcooker che mantiene in caldo fino a 24 ore le tue pietanze senza che si raffreddino. Grazie ai 10 programmi di cottura automatici, sostituisce almeno 7 elettrodomestici da cucina: Cottura in umido, Zuppe, Frittura, Cottura al forno, Sottovuoto e cottura lenta, Porridge, Yogurt e fermentati, Riscaldamento, Modalità Chef regolabile. Il multicooker Moulinex Turbo Cuisine è la soluzione innovativa per cucinare piatti deliziosi in modo facile e veloce, dall’antipasto al dolce, dalla colazione alla cena.

Approfitta dello sconto pazzesco del 59% e acquista Turbo Cuisine Moulinex a sole 119,99€ contro le classiche 290€ di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.