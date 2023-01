Dì addio alle vecchie penne: PASSA A QUELLE ECOLOGICHE

Hai idea di quanto inquinino le normali penne? Scegli di rispettare di più l’ambiente, passa a queste penne ecologiche sostenibili: una confezione da 24 costa meno di 15€. Scopri di più.

Tutti i giorni utilizziamo le penne: che sia per un post-it da scrivere al volo, per segnarci un appuntamento, scrivere un bigliettino d’auguri, oppure a scuola, in ufficio e all’università. Eppure, un oggetto talmente comune ha un impatto ambientale davvero devastante: il corpo in plastica non biodegradabile, se non correttamente smaltito, grava enormemente sull’ecosistema. Da oggi puoi cambiare il tuo approccio e la tua filosofia ecologica grazie a questo Set di 24 Eco Penne, un prodotto esclusivo che è anche una perfetta idea regalo.

Le penne riciclabili sono in kraft paper, che può essere decorato, marchiato e personalizzato. Usiamo anime in acciaio inossidabile che aiutano a ridurre l’inquinamento da plastica. La confezione include 24 penne nere leggere e confortevoli da utilizzare. Le penne vengono consegnate in un packaging 100% eco sostenibile. La confezione durerà molto tempo e questo può aiutarti a contribuire alla riduzione delle emissioni di carbonio. Sono sostenibili e perfette da portare a scuola.

Un eco-regalo super gradito

Le penne ecologiche hanno un’anima in acciaio inossidabile e inchiostro, e un involucro in carta. Nient’altro. Il cilindro e il tappo sempre in kraft paper possono essere separati dal resto solo immergendoli in acqua tiepida: si scioglieranno davanti al tuoi occhi, e il loro materiale naturale tornerà al pianeta in maniera sostenibile e non impattante. Un set di penne davvero unico nel suo genere, da regalare soprattutto ai bambini per insegnargli da subito il giusto approccio.

Non attendere oltre: questo set di penne ecologiche da 24 pezzi, di colore nero, è tuo su Amazon a sole 14.99€.

