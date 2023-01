Lei sì che ti farà VIBRARE alleviando ogni problema

Problemi di circolazione, dolori articolari e voglia di allenarsi eliminando lo stress? Prova la pedana massaggiante, un dispositivo iconico per il tuo benessere.

Addio stress, benvenuto relax! Non è così semplice come sembra entrare in uno stato di “benessere”, soprattutto se ci rincorrono problemi di lavoro, gestione quotidiana della casa, dei figli, di noi stessi… da oggi però puoi concederti dei momenti tutti per te con la Pedana Vibrante Sportstech 2in1. Questa pedana massaggia e stimola la circolazione sanguigna delle gambe, allevia il dolore articolare, rivitalizza i piedi ed è un ottimo rimedio anche per scaldare i muscoli prima di fare sport o dopo per decontratturare.

Il suo design ergonomico e studiato in maniera peculiare rafforza i muscoli delle tue gambe e facilita la corretta circolazione sanguigna. Puoi utilizzarla per allenamento e rafforzamento, per mobilitazione e sollievo dal dolore, per incrementare la produttività e ridurre lo stress, o semplicemente per regalarti un momento intimo di armonia e benessere.

Silenzioso e potente da portare sempre con te

Questo dispositivo è silenzioso e al contempo molto efficiente grazie al motore da 50 watts. Inoltre possiede una funzione di riscaldamento che è un vero e proprio toccasana per i piedi freddi, nonché la funzione vibrante e massaggiante che è il fulcro stesso di questa pedana. Riceverai come accessori anche la pratica borsetta per riporre in maniera ordinata la pedana, controllabile attraverso il display touch LED. Rulli per massaggio, 20 livelli di intensità, controllo remoto e possibilità di scaricare un’apposita APP che ti darà tantissimi consigli fitness per tornare in forma.

Quanto ti costerà tutto questo benessere? Solo 144,45€ grazie allo sconto del 15% già applicato da Amazon. La pedana vibrante è perfetta anche come salvaspazio grazie all’assenza di manubri o altro che la rendono molto pratica da riporre sotto a un letto o ovunque desideri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.