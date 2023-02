Pedala DAPPERTUTTO con la bici elettrica SUPER STRONG (oggi risparmi 110 EURO!)

L'e-bike a pedalata assistita da fuoristrada è dotata di gomme maggiorate e un motore a tre velocità da 250W

Appassionati delle avventure all’aria aperta, non perdetevi l’offerta eccezionale sulla e-bike più strong in circolazione! Parliamo della Bicicletta elettrica pieghevole Revoe ad oggi disponibile in promozione su Amazon con uno sconto top del 13%.

Potrete acquistare il mezzo super potente e versatile a soli 775 euro, risparmiando più di 110 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Spazio all’avventura con la Bicicletta elettrica pieghevole Revoe

La Bicicletta elettrica pieghevole Revoe è uno dei migliori mezzi sostenibili nella sua categoria adatto a percorsi avventurosi di ogni tipo.

Si tratta di una e-bike a pedalata assistita da fuoristrada e con gomme maggiorate. Ciò vuol dire che è possibile portarla sempre con sé ovunque si vada. Gli pneumatici FAT hanno un’impronta più larga e sono molto robusti per accompagnarvi anche nelle avventure off-road, garantendo una maggiore stabilità di guida.

I freni a disco garantiscono un maggior livello di sicurezza in fase di arresto o di brusche frenate, mentre il cambio Shimano a 6 rapporti offre una guida piacevole in tutte le condizioni, quindi anche in salita, permettendo di ridurre al minimo la fatica.

Il modello è pieghevole: la si può piegare e portare ovunque, mettendola comodamente in bagagliaio dell’auto o anche in camper per portarla in vacanza. È dotata anche di un portapacchi posteriore e di un utilissimo computer di bordo che dà la possibilità di accendere e spegnere il motore, di selezionare il livello di assistenza desiderato e di monitorare l’autonomia residua della batteria.

Il motore High speed a 3 velocità da 250W, si attiva rapidamente dal manubrio e ha delle ottime prestazioni, infatti permette di raggiungere 25km orari. L’autonomia è di 40 km grazie alla sua batteria removibile da 36V-10ah ed ha un tempo di ricarica di 3 ore.

Ad oggi la Bicicletta elettrica pieghevole Revoe èi disponibile in promozione su Amazon con uno sconto top del 13%. Acquistatela adesso per risparmiare più di 110 euro sul prezzo di listino!

