Pc HP Probook: gli ULTIMISSIMI PEZZI li paghi 110 euro IN MENO!

Metti subito nel tuo carrello Amazon il pc HP Probook e lo pagherai 110 euro in meno. Affrettati la disponibilità e limitata!

Stai cercando un nuovo portatile per il tuo lavoro? Oggi è proprio il tuo giorno fortunato perché abbiamo scovato per te un’offerta davvero conveniente. Oggi se acquisti su Amazon il pc HP Probook ricondizionato lo paghi ben 110 euro in meno rispetto al costo di mercato. Ti avvisiamo che sono rimasti gli ultimi 2 pezzi quindi dovrai essere veloce a metterlo nel carrello e far click sul bottone Acquista.

Dal costo iniziale di 479 euro grazie ad uno sconto speciale Amazon del 23% adesso paghi questo portatile HP solamente 370 euro. Inoltre puoi usufruire del comodissimo pagamento a rate.

Pc HP Probook, ne restano solo 2 pezzi disponibili!

Il pc portatile HP Probook ha un display di 14 pollici, con processore Intel i5, una RAM ddr4 da 16 Gb, ssd da 512Gb, Win 10 Pro e Pacchetto Office 2021.

Scendendo maggiormente nei dettagli abbiamo:

un processore Intel Core i5-6300U 2.40 GHz

una Scheda Video Intel HD Graphics 520

uno Schermo LED da 14 pollici Anti-Glare con Risoluzione HD (1366 x 768)

una tastiera HP con layout italiano.

Il notebook in questione ha una licenza WINDOWS 10 PRO 64 bit originale già installata, integrata nel bios. In omaggio l’installazione del Pacchetto Office 2021, Antivirus, Chrome, VLC, per rendere il portatile pronto all’uso ed utilizzabile al primo avvio senza l’ausilio di un tecnico.

Inoltre HP offre gratuitamente qualsiasi tipo di assistenza online per rendere l’esperienza di utilizzo il più semplice possibile. Infine il portatile ha una garanzia ufficiale HP di 1 anno.

Non aspettare ancora perché sono rimasti solo su pc disponibili all’acquisto perciò metti subito nel tuo carrello Amazon il pc HP Probook e lo pagherai 110 euro in meno.

