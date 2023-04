PAZZIA AMAZON: Realme Narzo 50A Prime a poco più di 100 EURO

Lo smartphone è disponibile su Amazon in offerta bomba con uno sconto incredibile del 35%!

Se state ricercando uno smartphone multifunzionale ma ad un prezzo minimo, è questo il posto giusto! Ad oggi il Realme Narzo 50A Prime è disponibile su Amazon in offerta bomba con uno sconto incredibile del 35%.

Potrete acquistare il dispositivo a soli 109 euro, risparmiando ben 60 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccolissime rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è super conveniente ma ha tempo limitato quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Realme Narzo 50A Prime: un costo piccolissimo per uno smartphone top

Il Realme Narzo 50A Prime è uno degli smarphone più economici in circolazione ma che riesce ad accontentare le esigenze di qualsiasi utente.

È il telefono più sottile della sua serie con uno spessore di solo 8,1 mm che garantisce un’estrema maneggevolezza in ogni occasione. In più è dotato di un ampio schermo da 6,6 pollici e una risoluzione massima di 2408 x 1080 pixel in modo da usufruire di qualsiasi contenuto o gioco multimediale in modo ottimale.

Grazie alla tripla camera fotografica sarà un gioco da ragazzi immortalare in maniera impeccabile e super realistica i tuoi migliori momenti. La camera principale da 50MP con Intelligenza Artificiale permette, inoltre, di cogliere ogni dettaglio in modo vivido.

Il dispositivo è dotato di 64 GB di memoria interna così da poter archiviare qualsiasi tipologia di contenuto e file, anche quelli più pesanti. Inoltre la batteria da 5.000 mAh è in grado di accompagnarti senza interruzioni per tutto il giorno, sia mentre giochi sia mentre guardi video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.