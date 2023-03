PAZZIA AMAZON: oggi l’Apple iPhone 13 è tuo con uno SCONTO DI 140 EURO, corri!

L'offerta sullo smartphone top di gamma è limitatissima quindi affrettatevi prima che sia troppo tardi

Tra gli smartphone più gettonati del momento c’è da menzionare di sicuro l’Apple iPhone 13, tanto amato sia per il design elegante che per le prestazioni elevatissime. Oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato: su Amazon è disponibile in offerta eccezionale con uno sconto top del 15%.

Questo vuol dire che potrai acquistarlo a soli 799 euro, anziché 939 euro, risparmiando quindi 140 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. In più, per averlo a disposizione già domani, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è gratuito a soli 4,99 euro mensili. Corri ad ordinare il cellulare dei tuoi sogni!

Apple iPhone 13: caratteristiche e funzionalità

L’Apple iPhone 13 si caratterizza non solo per le prestazioni eccellenti che offre, ma anche per un design elegante e stiloso che lo rende davvero unico.

È dotato di un bellissimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici che garantisce immagini impeccabili dai colori decisamente vividi e realistici. Il Chip A15 Bionic Six Core, insieme a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offre invece una potenza ed una velocità senza eguali.

La qualità di foto e video è allo stesso modo impareggiabile: per gli scatti può essere sfruttata una dual camera da 12 MP con funzione grandangolare, ultragrandangolare, Modalità Cinema e risoluzione 4K, mentre per i filmati è a disposizione una fotocamera TrueDepth sempre da 12 MP con modalità notte e risoluzioni HDR e 4K con Dolby Vision.

La batteria integrata garantisce un’autonomia lunghissima che può coprire l’utilizzo fino a fine giornata, quindi potrai utilizzarlo senza pensieri per ore e ore. In più è realizzato con Ceramic Shield che lo rende resistente a urti o cadute.

Ad oggi l’Apple iPhone 13 è disponibile su Amazon in offerta eccezionale con uno sconto top del 15%: ancora per pochissimo potrai acquistarlo a soli 799 euro risparmiando ben 140 euro sul prezzo di listino. Corri ad ordinarlo prima che vada a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.