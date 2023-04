PAZZIA AMAZON: il clone dell’APPLE WATCH oggi lo paghi SOLO 30 EURO!

Ancora per poco lo smartwatch identico all'orologio della Apple è in mega sconto su Amazon

Desiderate da sempre un Apple Watch ma le vostre tasche non ve lo permettono? Abbiamo la soluzione che fa per voi! È lo Smartwatch unisex ASWEE, un vero e proprio clone dell’orologio smart della Apple, che ad oggi è in super offerta su Amazon con uno sconto mai visto del 56%.

Potrete acquistare il dispositivo multifunzionale a soli 30 euro, anziché 69 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei unti di ritiro adibiti. In più, per averlo direttamente a casa entro pochissimi giorni, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. L’occasione è davvero conveniente, non fatevela scappare!

Smartwatch unisex ASWEE: il clone dell’Apple Watch ad un prezzo top

Grazie a tutte le sue funzionalità, lo Smartwatch unisex ASWEE può sostituire tranquillamente un Apple Watch pur avendo un prezzo incredibilmente inferiore.

È dotato di uno schermo TFT-LCD da 1,85 pollici e una risoluzione altissima che semplifica l’utilizzo e la visualizzazione di report dei dati in qualsiasi momento della giornata. Inoltre l’altoparlante e il microfono integrati permettono di rispondere alle chiamate anche durante l’attività fisica senza dover necessariamente utilizzare il cellulare.

Il dispositivo supporta 20 modalità di allenamento professionali, tra cui yoga e nuoto, oltre a 100 modalità di allenamento estese: corsa, salto, ciclismo, badinton, calcio e così via. Il potente algoritmo di salute può monitorare e analizzare con precisione su più punti dati come frequenza cardiaca, tempi e calorie bruciate, rendendo i tuoi allenamenti più efficienti.

L’orologio garantisce anche il monitoraggio accurato della salute: il sensore PPG ad alta precisione integrato tiene sotto controllo la frequenza cardiaca e l’ossigenazione nel sangue 24 ore al giorno.

Ad oggi lo Smartwatch unisex ASWEE è in super offerta su Amazon con uno sconto mai visto del 56%. Questo vuol dire che può essere tuo a soli 30 euro, compresa spedizione gratuita. Affrettati, la promozione è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.