PAZZA OFFERTA: Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus al 24% su Amazon

Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus per sfrecciare in mezzo al traffico con la massima agilità, ora a super prezzo su Amazon.

Il Monopattino Elettrico Ducati Pro-II Plus è senza dubbio tra i modelli più apprezzati, con performance eccellenti e grande affidabilità, garantite da un marchio rinomato nel settore monopattini.

Questo monopattino è momentaneamente acquistabile su Amazon con uno sconto del 24%, permettendoti di risparmiare oltre 150€ sul prezzo originale!

Uno dei migliori monopattini elettrici in circolazione a prezzo imbattibile

Il Monopattino Elettrico Pro-II Plus Ducati è equipaggiato con un motore brushless da 350 W, che faciliterà la tua navigazione nel traffico cittadino, assicurandoti un movimento rapido e scattante.

Questo modello è particolarmente sicuro grazie ai doppi freni indipendenti, uno elettronico anteriore e uno a disco posteriore.

Con la leva del freno singola, otterrai sempre arresti sicuri.

Da considerare anche le frecce direzionali, che garantiscono spostamenti più sicuri ed efficienti.

Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 36 V si ricarica completamente in 5 ore, garantendo ben 25 km di percorrenza. Il caricabatterie è incluso con il monopattino.

Il comfort è importante, monta sospensioni posteriori che assorbono gli urti e pneumatici 10″ tubeless, riducendo il rischio di forature.

Ovviamente, queste caratteristiche renderanno più piacevole e sicura la tua guida su terreni irregolari.

Infine, uno schermo LED 3,5″ ti consente di visualizzare vari parametri, ma anche di impostare velocità e cruise control.

Il Monopattino Elettrico Pro-II Plus Ducati è un modello di fascia medio-alta, che ti farà innamorare di questa straordinaria categoria di mezzi!

È senz’ombra di dubbio uno dei migliori mezzi per iniziare a guidare i monopattini elettrici, perché offre prestazioni elevate e una buona facilità di guida.

Acquistalo su Amazon oggi, per risparmiare oltre 150€ sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.