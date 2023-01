Paura dei LADRI dopo le feste? Niente paura, ecco il KIT ALLARME

Allontana i ladri con questo potente kit allarme. Lo trovi su Amazon ad un prezzo imperdibile.

Si sa, dopo le feste natalizie i ladri cercano sempre di entrare in casa, pensando forse, che il proprietario di casa si sia fatto molti regali. Ma non avere più così tanta paura, potrai uscire di casa tranquillo ora. Trovi il kit allarme di Pgst ad un prezzo mai visto prima, in offerta su Amazon a 189,99€.

Basta avere sempre paura di lasciare casa vuota e viaggiare con l’ansia di tornare il prima possibile. Niente paura, oggi puoi provare il kit allarme di Pgst ad un prezzo top, con tanto di sconto del 5% e anche di coupon di 15€.

Allontana i ladri con questo potente kit allarme

I ladri incompono sempre quando meno te lo aspetti, per questo è sempre meglio partire prevenuti e risolvere subito il problema alla radice. Vuoi un’allarme degna di essere chiamata tale? Ecco, questa fa al caso tuo.

Questo kit antifurto senza fili possiede al suo interno cinque sensori di porte e finestre, un sensore da interno e anche due comodi telecomandi per disattivare ed attivare l’allarme. Con tanto di display a colori da 4,3 pollici. Questo kit si collega al tuo Wi-Fi in maniera super semplice.

Potrai controllare la tua allarme tramite l’app apposita di Smart Life e anche tramite comando vocale con Alexa. La configurazione non ti porterà via troppo tempo, ma è molto semplice da assemblare e da utilizzare. Una volta pronta, la tua casa sarà al sicuro al 100%.

Se stavi cercando un modo per proteggere la casa questo potrebbe fare proprio al caso tuo. Oggi, lo trovi ad un prezzo mai visto prima, con tanto di sconto e anche di coupon. I ladri non si avvicineranno a casa tua e se dovessero per sbaglio varcare la soglia d’entrata, ecco che il tuo allarme inizierà a suonare e ti avviserà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.