Pannello termoriflettente per termosifoni, SCONTO Black Friday

Risparmia sulla bolletta e passa un inverno caldo in casa con il pannello termoriflettente per termosifoni. Acquistalo su Amazon ad un prezzo speciale.

Avere dei termosifoni più caldi ma risparmiare sul riscaldamento: Come è possibile? Grazie all’apposito pannello termoriflettente per termosifoni. Ora grazie allo sconto riservato del Black Friday del 20% puoi acquistarlo su Amazon pagandolo solo 47,12 euro.

Si tratta di un prodotto in grado di amplificare il calore normalmente emanato dai tuoi termosifoni. In pratica è un investimento nel lungo periodo che ti farà risparmiare sulle bollette future.

Pannello termoriflettente per termosifoni, un inverno più caldo risparmiando sul costo della bolletta

Il pannello termoriflettente per termosifoni arriverà a casa tua sotto forma di un unico foglio isolante. Questo è multiuso ed è perfetto per isolare dal punto di vista termico qualunque parte della tua casa. Visto il caro bollette e la crisi climatica in questo periodo un pannello del genere è ideale da applicare alle pareti cui sono installati i termosifoni. Non solo, tra i molteplici utilizzi vi sono anche: l’isolamento di pareti esterne, di porte, portelloni di garage, di finestre, di tetti, ecc.

Questo pannello evita la dispersione del calore proveniente dai termosifoni e in questo modo rende le stanze più calde senza dover aumentare la temperatura dei caloriferi o tenerli accesi più a lungo ma semplicemente sfruttando quel calore che viene “perso” dal lato delle parete. Grazie al pannello termoriflettente difatti il calore è canalizzato verso l’ambiente e non assorbito dal muro, in particolar modo se il calorifero posto su una parete che dà verso l’esterno dell’edificio.

Si tratta di un prodotto estremamente versatile, quindi perfetto per il fai da te, poiché è possibile tagliarlo delle dimensioni desiderate ed applicarlo nella parte richiesta con del semplice nastro adesivo.

Il pannello termoriflettente è composto da uno strato di Pluriball insieme ad un foglio di alluminio rifrangente. Oltre alle caratteristiche di isolamento refrattario questo foglio isolante è anche impermeabile, duraturo contro la corrosione e resistente ad urti accidentali.

A casa tua arriveranno 2 rotoli, ognuno misura 1 x 7 metri ed è spesso circa 3 millimetri. Si tratta di un prodotto riciclabile al 100% che resiste a basse temperature, anche fino a -40 gradi. Insieme a questo arriverà a casa tua anche un rotolo di nastro biadesivo dalle dimensioni di 19 x 50 centimetri.

Risparmia sulla bolletta e passa un inverno caldo in casa con il pannello termoriflettente per termosifoni.

