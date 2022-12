Palla di vischio illuminata a META’ PREZZO: per un Natale al bacio

Cosa aspetti? Acquista ora su Amazon la palla di vischio illuminata a meno della metà del prezzo con lo sconto del 56%.

Quanto sono monotone le tue decorazioni di Natale? Magari sono le stesse da diverse anni! rinnova la tua casa in tema natalizio con la palla di vischio illuminata. Sei ancora in tempo per aggiungere una decorazione effetto wowwww alla tua casa spendendo davvero pochissimo. Acquista ora su Amazon questa palla con il 56% di sconto. La paghi meno della metà del prezzo.

Hai capito bene, lo sconto su questo prodotto è davvero pazzesco. Questa decorazione che difficilmente troverai a casa di altri dal prezzo iniziale di 26,99 euro ti costerà praticamente solo 11,99 euro.

Per un Natale al bacio devi avere assolutamente la palla di vischio illuminata

Una decorazione può essere bella, originale e romantica? Assolutamente sì, queste sono tutte le caratteristiche della palla di vischio illuminata che ti proponiamo ad un piccolo prezzo. Questa palla decorativa è realizzata in plastica di qualità e metallo e possiede tante mini lampadine di colore bianco che ti donerà un’atmosfera calda e avvolgente. Con un diametro di 25 centimetri puoi appenderla praticamente ovunque poiché si adatta in qualsiasi posto della tua casa.

Si tratta di una decorazione molto raffinata che darà ulteriore valore alla tua casa. Interamente avvolta con tante piccole fogliolino e frutti rossi che richiamano il tema di Natale. Alimentata con 3 batterie AA (non incluse nella scatola) non necessita di una presa di corrente nelle vicinanze. Per accenderla e farla illuminare basta premere il pulsante di accensione. Arriverà a casa tua già dotata del filo adatto che permette di sospenderla.

Cosa aspetti? Ad un prezzo così basso non puoi lasciarti sfuggire questa bellissima decorazione di Natale. Acquista ora su Amazon la palla di vischio illuminata con il 56% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.