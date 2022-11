P iastra ad induzione portatile: SCONTO LAMPO del 15%

Piastra ad induzione portatile per alimenti, per cucinare dove vuoi, in pochi secondi

Cucinare non sarà più un problema, grazie alla piastra ad induzione portatile AMZCHEF. Potrai godere la cucina veloce nella vita quotidiana, per avere sempre un pasto caldo, anche se si ha poco tempo a disposizione. Ancora per poco, puoi approfittare dell’offerta Amazon, ed acquistare la piastra, risparmiando il 15%, a soli 59,49€.

La cucina ad induzione ha un design elegante che sarà una decorazione per la cucina. Sensibile al tatto e semplice operazione con superficie in cristallo nero lucido. È facile da riporre con dimensioni compatte e può essere facilmente riposto nell’armadietto, trasportandolo ovunque. La piastra a induzione può funzionare a 10 livelli di potenza, da 300 a 2000 watt, e 10 intervalli di temperatura, da 60 ℃ a 240 ℃.È possibile scegliere la giusta impostazione di potenza per cucinare il cibo. L’elevata energia termica garantisce una cottura molto rapida, con un’efficienza termica fino al 93%. Il timer regolabile è fino a 3 ore.

La piastra ad induzione è compatibile con pentole predisposte per l’induzione, tra cui fusione di alluminio, ferro smaltato e acciaio, acciaio inossidabile con fondo magnetico o ghisa. Il fornello si spegnerà automaticamente, se non ci sono pentole, in 1 minuto. Sposta un magnete verso la base della padella. Se è attratto, la padella è adatta per l’induzione. La piastra ha un blocco per bambini, per la massima sicurezza.

Cucina risparmiando tempo ma senza perdere il gusto

La temperatura della superficie della piastra di induzione oltre i 280 gradi apparirà a codice di errore. La superficie in cristallo nero lucido garantisce un’eccellente resistenza all’usura e una facile pulizia. Con la piastra ad induzione AMZCHEF, avrai due anni di garanzia, dalla data di acquisto, contro i difetti di fabbricazione.

Divertiti in cucina con questo prodotto versatile ed efficiente, e sperimenta nuovi piatti da portare sulla piatta, in tempi rapidi. Approfitta subito dell’offerta Amazon, e non perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.