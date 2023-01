GENIALE Ovetto per raccolta differenziata DI DESIGN

Perché riempirsi casa di antiestetici secchioni, quando puoi acquistare un Ovetto di design e diversi colori per la tua raccolta differenziata su Amazon?

Perché riempirsi casa di antiestetici secchioni, quando puoi acquistare un Ovetto di design e diversi colori per la tua raccolta differenziata? Scopri SoldiDesign, la pattumiera da interno o esterno con 3 scomparti.

Sai bene quanto sia importante e fondamentale fare la raccolta differenziata, ma allo stesso tempo detesti tenere in casa quelle pattumiere antiestetiche e quei cestini davvero ingombranti. Coniuga il tuo amore per il bello con la funzionalità e l’utilità di una corretta raccolta differenziata con SoldiDesign Ovetto Contenitore: 54 litri di capienza suddivisi in 3 scomparti da 18 litri, e una forma particolarissima che lo rende perfetto per casa o per ufficio.

SoldiDesign è un marchio specializzato in soluzioni accattivanti, studiate per essere oggetti di eco-design funzionali per una raccolta differenziata intuitiva. Grazie alla creatività del brand e alle sue linee moderne e armoniose si nobilita un oggetto che diventa parte integrante dell’arredamento.

3 scompartimenti e rotazione a 360°

Ovetto SoldiDesign è disponibile in varie colorazioni (qui proposta la classica bianca) ed è arricchito da una rotazione a 360° per facilitarti lo smistamento dei rifiuti nella pattumiera. I suoi 3 scompartimenti da 18 litri ciascuno possono essere suddivisi per plastica, vetro e carta, oppure plastica, carta e umido – ciò che preferisci. I contenitori interni forati permettono una costante areazione della pattumiera e l’evaporazione della condensa del rifiuto umido, riducendo sensibilmente i cattivi odori ed evitando la formazione di liquidi. Ovetto è realizzato in materiale plastico riciclato ed è 100% made in Italy.

Cosa aspetti? Fai del bene all’ambiente senza deturpare lo stile della tua abitazione o del tuo ufficio: acquista OVETTO SOLDIDESIGN a 189€. Un prezzo forse impegnativo, ma la qualità dell’oggetto parla da sola: sarai l’unico a fare una raccolta differenziata con così tanto stile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.