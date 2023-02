Ottimo smartphone che NON ti costerà una fortuna!

La scelta giusta per uno smartphone funzionale ed economico, acquista ora su Amazon OPPO A96.

Vuoi cambiare smartphone ma non vuoi di certo spendere uno stipendio? Abbiamo un prodotto perfetto perché ha ottime prestazioni ma un prezzo accessibile. Acquista ora su Amazon OPPO A96, puoi anche usufruire del comodo pagamento a rate, in modo da non risentire minimamente della spesa.

OPPO A96: tripla fotocamera, display da 6,59 pollici e batteria da 5000mAh

Lo smartphone OPPO A96 è dotato di tripla fotocamera IA 50MP con fotocamera frontale con sensore Sony da 16MP e flash posteriore. Tra le diverse funzioni della fotocamera, ci sono: Foto, Panorama, Video, HDR, Ultra Night Mode e Natural Retouching.

Dotato di display da 6,59 pollici 90HZ, FHD + con protezione Panda Glass e di una batteria da 5000mAh per un esperienza di lunga durata anche grazie alla ricarica rapida SuperVOOC33W. Lo smartphone OPPO A96 è anche impermeabile IPX4 e resiste quindi agli spruzzi d’acqua. Il contenuto della confezione che arriverà a casa vostra è il seguente:

Smartphone

Auricolari Jack 3.5 mm

Trasformatore + Cavo ricarica USB

clip per estrarre la SIM

Cover in silicone

Manuale d’installazione

Garanzia.

La scelta giusta per uno smartphone funzionale ed economico, acquista ora su Amazon OPPO A96.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.