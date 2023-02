OTTIMO PREZZO per un accessorio da TV che ti SERVE ASSOLUTAMENTE!

Su Amazon è ora disponibile il decoder DVB T2 Dcolor ad un prezzo davvero piccolo piccolo.

Per rimanere sintonizzato hai bisogno del nuovo decoder DVB T2. Non c’è, infatti, alcun bisogno di cambiare televisore, sarà sufficiente dotarti di un piccolo dispositivo aggiuntivo che ti costerà decisamente di meno. Su Amazon è ora disponibile il decoder Dcolor DVB T2 che ti costerà solamente 29,44 euro a cui potrai aggiungere un coupon sconto del 5%, quindi lo pagherai ancora meno.

Decoder DVB T2, indispensabile per continuare a guardare i tuoi programmi preferiti

Basta collegare il decoder digitale terrestre DVB T2 direttamente alla porta HDMI della tua televisione e il gioco è fatto! Potrai facilmente goderti il canale decoder DVB-T2/DVB-T gratuito senza dover cambiare interamente il tuo televisore.

Il decoder digitale terrestre è progettato per nascondersi dietro la TV, inoltre è possibile controllarlo facilmente grazie al sensore infrarosso IR esteso. Potrai poi goderti la TV dal vivo e i video con il dolby audio migliorato, per avere la migliore esperienza non solo di visione ma anche di ascolto. Supporto USB WiFi(MT7601), PVR e multimedia (MP3 / AC3 / AAC / JPEG / PNG / MP4 / MOV / AVI / MKV / MPG / MPEG).

Quello che riceverai nella confezione è:

decoder TV Stick (cavo HDMI incorporato)

telecomando universale 2in1 (batteria non inclusa)

ricevitore IR Mini USB (1M)

cavo di alimentazione da USB a DC 5V (1M)

manuale di istruzioni in inglese e italiano.

Non aspettare oltre, i tuoi programmi preferiti ti aspettano. Su Amazon è ora disponibile il decoder DVB T2 Dcolor ad un prezzo davvero piccolo piccolo.

