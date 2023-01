OTTIMIZZA il RISCALDAMENTO di casa tua, ecco come!

Non stare al freddo per risparmiare sulla bolletta, acquista ora su Amazon il termoventilatore PROUS e lo paghi solamente la metà del prezzo.

Il riscaldamento in casa è diventato un vero e proprio problema, il costo delle bollette è esorbitante e siamo tutti alla ricerca di un modo per stare caldi ma risparmiando. Un’idea è quella di ridurre il tempo di accensione del riscaldamento e ottimizzarlo lì dove serve. Per esempio al mattino inutile accenderlo in tutta la casa, riscalda solo il bagno con un ottimo termoventilatore e farai la doccia in modo confortevole senza però consumare troppa energia. Ne abbiamo scovato uno per te che puoi acquistare ora su Amazon a metà prezzo.

Dal prezzo di partenza di 34,89 euro, applicando ben il 52% di sconto pagherai questo termoventilatore PROUS solamente 16,90 euro.

Riscalda dove serve senza spendere una fortuna per la bolletta del gas con il termoventilatore PROUS

Si tratta di un termoventilatore in ceramica della potenza di 800 watt, perfetta per riscaldare velocemente piccoli ambienti come il bagno. Un prodotto di alta qualità, efficiente e rapido difatti promette di scaldare l’ambiente in soli 3 secondi.

Non solo da usare in bagno al mattino ma ideale anche per riscaldare diverse zone durante il giorno come sotto la scrivania dello studio o nella cameretta dei bambini. Il consumo energetico di questo prodotto è ottimizzato per un risparmio energetico che eviterà bollette eccessive. Appena accendi il termoventilatore PROUS senti immediatamente un calore confortevole che riempie la stanza. Inoltre questo può ruotare su e giù di 30°.

Si tratta ovviamente di un prodotto sicuro, dotato della certificazione CE con materiale FRPP ignifugo V0 e appositi cavi in gomma. Il surriscaldamento integrato e la protezione antiribaltamento assicurano che il termoventilatore in ceramica PROUS si spenga immediatamente in qualsiasi situazione pericolosa.

