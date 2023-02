OTTIMA OCCASIONE: iPhone 13 mini ricondizionato ad un piccolo prezzo

Vuoi cambiare smartphone e magari passare al marchio Apple senza però spendere un patrimonio? La soluzione è optare per un prodotto ricondizionato. Abbiamo scovato per te un prodotto di ultima generazione, compatto, come nuovo e che soprattutto è in grado di offrirti le alte prestazioni garantite da Apple ad un piccolo prezzo. Acquista ora su Amazon l’iPhone 13 mini ricondizionato a soli 706 euro.

Quello che ti arriverà a casa è uno smartphone praticamente come nuovo, completamente funzionante, dalle condizioni eccellenti e dal design unico e inconfondibile. Questo prodotto è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

iPhone 13 mini ricondizionato, un prezzo piccolo, un design compatto e caratteristiche di altissimo livello

Le caratteristiche di questo smartphone sono, come ormai è nello stile di Apple, davvero uniche. Un display Full HD da 5,4 pollici, 1080 x 2340 PX, che lo rende facilmente utilizzabile anche con una mano sola. La modalità Cinema ti consentirà di godere di profondità di campo smart e uno spostamento automatico della messa a fuoco che renderà la qualità dei video impareggiabile.

Questo iPhone 13 mini è dotato di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. E ancora chip A15 Bionic per prestazioni fulminee e fino a 19 ore di riproduzione video. Risulta resistenza all’acqua e con il 5G usufruirai di download velocissimi e streaming ad alta qualità.

In quanto prodotto ricondizionato questo iPhone 13 mini è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito dai fornitori qualificati di Amazon. Le sue condizioni esterne sono eccellenti e non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. Gli accessori venduti insieme a questo smartphone sono compatibili e perfettamente funzionanti. Nella confezione che riceverai a casa troverai:

uno strumento di rimozione della SIM

un caricabatterie

un cavo di ricarica.

Ad un prezzo così vantaggioso stanno letteralmente andando a ruba perciò affrettati e acquista adesso su Amazon questo iPhone 13 mini ricondizionato.

