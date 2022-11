Organizza la tua cucina con il set di 16 contenitori in OFFERTA

DIDO ha creato il set di 16 contenitori da cucina in plastica senza BPA, dandoti l’opportunità di organizzare la tua cucina e sfruttare al meglio gli spazi, rispettando l’ambiente. Amazon ha pensato bene di mettere il set in offerta, e con ben il 20% in meno, lo trovi a soli 31,99€.

Il set di 16 contenitori per alimenti comprende: 4 contenitori alti (2.0L/2.11Qt), 4 contenitori grandi (1.3L/1.37Qt), 4 contenitori medi (0.9L/0.95Qt), e 4 piccoli (0.43L/0.45Qt). Include 2 etichette riutilizzabili in gesso, un pennarello e un set di cucchiai per aiutarti a segnare e misurare il cibo.

Questo fantastico set è un regalo innovativo per la mamma, un’amica, ma anche per te, che ami mantenere l’ordine e suddividere gli alimenti in maniera precisa. Con questi contenitori sarà più facile, e potrai dire addio ai mille contenitorini sparsi per casa. Quelli di DIDO sono pratici, capienti, ed efficienti. È uno stoccaggio salvaspazio ed efficiente in frigoriferi, scaffali della dispensa, armadi.

Praticità e ordine con il set di contenitori DIDO

Il set comprende anche 4 coperchi laterali con chiusura a scatto con guarnizione in silicone rimovibile rendono i contenitori ermetici per alimenti ermetici e a tenuta stagna. In questo modo, potrai mantenere il cibo fresco e asciutto più a lungo. Perfetto per conservare spaghetti, forniture da forno, cereali, farina, zucchero, avena, pasta, riso, caffè, tè, snack, noci e altre merci secche.

Una delle caratteristiche migliori di questi contenitori è, però, il materiale di cui sono fatti, ovvero plastica senza BPA. Resistente alla temperatura da -20℃ a 110℃, al microonde, al congelatore e alla lavastoviglie, per farti godere della facilità e dell’efficienza nel riutilizzarli e pulirli.

Approfitta ora dell’offerta per riorganizzare la tua cucina e conservare gli alimenti, evitando sprechi e disordine. La plastica chiara permette di identificare il contenuto a colpo d’occhio, e la loro struttura li rende al 100% ermetici, impermeabili, e a prova di perdite.

