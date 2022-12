Organizza il nuovo anno, con il calendario cancellabile in OFFERTA

Il calendario cancellabile a secco Hivillexun è un'alternativa comoda, pratica, e colorata per tenere traccia dei tuoi appuntamenti

Ti piace annotare ogni appuntamento, ed avere sempre tutto sotto controllo? Non perdere nemmeno un impegno, con il calendario cancellabile a secco, ora in offerta su Amazon. Lo trovi a soli 23,99€.

Organizza i tuoi mesi, le tue settimane, e le tue giornate, e se qualche programma salta, non temere, cancella e vai avanti. Il calendario cancellabile è lo strumento perfette per le persone che amano l’organizzazione.

Pianifica un evento e disdici quando vuoi, con il calendario cancellabile Hivillexun

La lavagna è magnetica, dunque puoi affiggerla sul tuo frigorifero, per averla sempre davanti agli occhi e non lasciarti sfuggire nessun impegno.

Inizia il nuovo anno con organizzazione e precisione, e scegli il calendario cancellabile Hivillexun. Dì addio a foglietti sparsi per casa o a perdite di memoria a breve termine: con questa fantastica lavagnetta, avrai sempre sotto controllo ogni appuntamento.

Il design semplice consente di personalizzare ogni lavoro o attività, anche personalizzare scrivendo il nome in ogni casella di attività, idealmente in diversi colori. Semplice e divertente da utilizzare, può essere utile anche per appuntare la lista della spesa.

Nella confezione, troverai 8 pennarelli cancellabili a punta fina, e 1 gomma a secco, oltre che 1 lavagna per gli impegni mensili, 1 per gli impegni settimanali, ed 1 block notes giornaliero. La superficie del calendario cancellabile è antimacchia. Si pulisce facilmente e non lascia aloni.

Un mondo di colore darà vita ai tuoi appunti, e trasformerà la classica agenda in una divertente lavagna cancellabile, perfetta per ogni membro della famiglia e per qualsiasi evenienza.

Acquista ora il calendario cancellabile su Amazon, approfittando dello sconto del 20%, e programmando il tuo nuovo anno a colori.