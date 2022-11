Organizers per frigorifero, prezzo basso con il BLACK FRIDAY

Come tenere in ordine il proprio frigorifero? Non è affatto semplice vista la diversa tipologia di alimenti, forme e consistenze di questi. E poi di dovrebbe anche tener conto del fatto che determinate categorie di cibi vanno posti in determinati punti del frigo. Impossibile fare tutto questo senza degli appositi organizers per frigorifero. Eccoli disponibili su Amazon ad un prezzo davvero unico. Con lo sconto del 20% li pagherai solo 16,78 euro.

In una confezione sono presenti 4 organizers, sufficienti per un frigorifero dalle dimensioni standard.

Alimenti sempre in ordine con l’organizers per frigorifero

Questi organizers per frigorifero sono realizzati in plastica per uso alimentare. La forma è perfetta per l’aggancio ai ripiani del tuo frigo, in questo modo questi diventeranno praticamente dei comodi cassetti aggiuntivi. Inoltre il design ti permette di vedere e individuare gli alimenti subito con un solo colpo d’occhio. Quindi non solo aumenti lo spazio a disposizione ma eviti di dover rovistare e cercare in tutti i ripiani l’ingrediente che ti serve.

Le dimensioni sono 19 x 17 x 8,5 centimetri, tali misure si adattano praticamente alla maggior parte dei ripiani dei frigoriferi di grandezza standard. Il design del binario di scorrimento assicura che il cassetto si apra e si chiuda facilmente. L’installazione e facile e avviene in pochi secondi.

La forma degli organizers per frigorifero dotata di fori di ventilazione nella parte inferiore del ripiano consente un facile drenaggio e una corretta ventilazione del prodotto al suo interno. Inoltre il materiale impiegato è antimicrobico ed estremamente facile da pulire. Questi cassetti sono perfetti per organizzare bevande in scatola, verdure, salumi, formaggi e tanti altri prodotti alimentari.

Tenere il proprio frigo e gli alimenti in ordine non è mai stato così semplice e facile con gli appositi organizers per frigorifero a cassetto. Approfitta dello sconto Black Friday e acquistali ora su Amazon, al prezzo di 16,78 euro ne riceverai ben quattro.

