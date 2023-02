Ore e ore al pc? Il MOUSE VERTICALE ti cambierà la vita (POCHISSIMI a disposizione)

Il dispositivo di ultima generazione è studiato per ridurre l'affaticamento muscolare e la pressione del polso

Dopo ore e ore al pc hai mano e polso affaticati e indolenziti? Problema risolto con il Mouse verticale wireless marcato Logitech, ad oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto del 32%.

Il dispositivo super comodo di ultima generazione è acquistabile a soli 85 euro, quindi con un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per averlo il prima possibile direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Mai più mal di polso con il Mouse verticale wireless della Logitech

Il Mouse verticale wireless marcato Logitech è progettato per ridurre l’affaticamento muscolare e la pressione del polso, soprattutto quando si lavora per molte ore al pc.

L’ottimo angolo di 57 gradi favorisce una postura più naturale ed ergonomica della mano, mentre il pollice riposa comodamente sull’apposito supporto. Il dispositivo è sagomato per la mano umana e liscio al tatto. La sua forma è stata progettata per adattarsi a una varietà di forme e dimensioni, mentre la superficie in gomma testurizzata garantisce una presa precisa e naturale.

È dotato di tracciamento ottico con commutatore di velocità del cursore dedicato che riduce di quattro volte il movimento della mano diminuendo l’affaticamento dei muscoli. In più la velocità, la precisione del cursore ed i pulsanti sono personalizzabili così da garantire anche ai professionisti di ottenere la massima efficienza lavorando in modo confortevole.

Il mouse è ricaricabile in modo semplice e veloce utilizzando il cavo USB-C: sono garantiti quattro mesi di funzionamento con una carica completa e tre ore di utilizzo ‎con una carica di un minuto.

Non fatevi scappare l’offerta speciale di Amazon: ad oggi il Mouse verticale wireless marcato Logitech è disponibile con uno sconto del 32%, quindi a soli 85 euro. Ne rimangono pochissimi a disposizione quindi non c’è tempo da perdere!

