Ore e ore al computer? Questo Supporto per pc ERGONOMICO ti salverà la vita!

Riuscirete a fissare la postura all'altezza giusta riducendo mal di schiena, rigidità del collo e affaticamento degli occhi

Quando si trascorrono ore ad una scrivania, è indispensabile assumere una postura corretta per non incorrere in mal di schiena o altri fastidiosi dolori muscolari. Un accessorio prezioso e di grande aiuto è il Supporto per pc portatile marcato Babacom che ad oggi è disponibile in offerta speciale su Amazon con uno sconto super del 20%.

L’articolo è acquistabile a poco più di 20 euro, un prezzo imbattibile che diventerà subito il vostro compagno di lavoro ideale. La spedizione è gratuite ed è possibile richiedere anche la consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Massimo comfort a lavoro con il Supporto per pc portatile Babacom

Il Supporto per pc portatile marcato Babacom è studiato per garantire una postura sana a chi è seduto davanti al computer magari per più ore consecutive.

L’accessorio può elevare un notebook fino a 6 pollici di altezza per garantire un perfetto allineamento della vista. Sono a disposizione 6 differenti altezze tra cui scegliere in base alle vostre esigenze e all’altezza della scrivania. In questo modo riuscirete a fissare la postura e ridurre il mal di schiena, la rigidità del collo, i dolori al polso e l’affaticamento degli occhi.

Lo strumento è molto ergonomico e comodo per la lettura e la digitazione. È realizzato in lega di alluminio di alta qualità ed essendo abbastanza robusto è in grado di sostenere fino a 5 kg di peso sulla parte superiore. Allo stesso tempo i 4 cuscinetti in silicone antiscivolo sulla parte superiore e inferiore del supporto e i 2 tappetini in gomma sul gancio mantengono il computer stabile evitando scivolamenti.

Il dispositivo è compatibile con tutti i notebook da 10 a 15,6 pollici ed è leggero e pieghevole quindi potrete facilmente portarlo ovunque, che sia in ufficio o in viaggio. Ad oggi il Supporto per pc portatile marcato Babacom è disponibile in offerta speciale su Amazon con uno sconto super del 20%: non perdetevelo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.