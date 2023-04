OnePlus Nord 2 ad un PREZZO SPECIALE su Amazon!

Tutto questo può essere tuo ad un prezzo davvero speciale, quindi affrettati e metti subito nel tuo carrello Amazon il tuo nuovissimo OnePlus Nord 2 risparmiando ben 200 euro.

Solo per oggi e solo su Amazon puoi acquistare OnePlus Nord 2 ad un prezzo decisamente diverso rispetto a quello che trovi su altri siti o in negozio. Grazie ad uno sconto speciale lo paghi infatti solamente 300 euro, molto di meno rispetto all’attuale costo di mercato.

Ma non finisce qui perché Amazon ti da anche la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole rate mensili. Questo significa che domani ti arriva il telefono, inizi subito ad usarlo ma lo paghi con tutta calma. Non è fantastico?

OnePlus Nord 2, tuo con un risparmio di 140 euro!

Non solo risparmi parecchi soldi ma ti porti a casa uno smartphone che non ha assolutamente nulla da invidiare ai suoi simili in commercio. Ecco nel dettaglio tutto quello che questo OnePlus Nord 2 è in grado di offrirti!

Fotocamera da flagship ancora più potente. Tripla fotocamera AI da 50MP con 119°, fotocamera con ultra grandangolo e stabilizzazione Ottica delle Immagini (OIS).

La carica di un giorno in soli 15 minuti con Warp Charge 65W porta la batteria da 4500 mAh di Nord 2 da 1 a 100% in appena 30 minuti.

Più veloce e più fluido grazie a MediaTek Dimensity 1200-AI che offre foto e video più nitidi e giochi più veloci.

Display Fluid AMOLED da 6,43 pollici Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Inoltre, il display Smart Ambient utilizza l’intelligenza artificiale e la tecnologia di rilevamento della luce per ridurre i riflessi sullo schermo.

Una OxygenOS 11.3 veloce e fluida con una migliore personalizzazione, un’app per i giochi e un Always On Display ottimizzato basato su Android 11.

Tutto questo può essere tuo ad un prezzo davvero speciale, quindi affrettati e metti subito nel tuo carrello Amazon il tuo nuovissimo OnePlus Nord 2 risparmiando ben 200 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.