OnePlus 9 Pro: SCONTO DA PAURA di 400 euro su Amazon

Stai cercando uno smartphone dalle ottime prestazioni? OnePlus 9 Pro è assolutamente quello che devi avere anche perché se lo acquisti ora su Amazon risparmi ben 400 euro.

Hai bisogno di uno smartphone nuovo, dalle prestazioni elevate, dalle mille funzionalità ma il tuo budget è limitato? Non ti preoccupare abbiamo trovato l’offerta fatta su misura per le tue esigenze. Si tratta dello smartphone OnePlus 9 Pro disponibile adesso su Amazon con uno sconto davvero pazzesco del 44%. In pratica lo paghi quasi la metà.

Contando che il prezzo di partenza per questo telefono è di 919 euro grazie all’offerta che abbiamo trovato lo pagherai solamente 519 euro. Questo significa che risparmi ben 400 euro, in pratica è da folli non approfittare di questo sconto adesso.

Smartphone One Plus 9 Pro con fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM e 128 GB

Avere OnePlus 9 Pro significa disporre di una fotocamera principale da 48M, ultra-Ggandagolare da 50MP. Sviluppata in collaborazione con Hasselblad questa esclusiva fotocamera offre funzioni rivoluzionarie come per esempio la calibrazione del colore naturale. Inoltre è innegabile la sua perfezione anche in movimento, puoi difatti registrazione video in 8K + 4K 120 fps in slow-motion.

Il display Fluid 2.0 smart AMOLED da 6,7 pollici presenta una tecnologia LTPO e il consumo di energia è ridotti di oltre il 50% garantendoti allo stesso tempo un’esperienza visiva a 120 Hz molto fluida. Altro fiore all’occhiello del OnePlus 9 Pro è la batteria da 4500 mAh, Warp Charge 65T e Warp Charge Wireless 50 con una tecnologia di carica wireless tra le più veloci di sempre. Il tuo smartphone si ricarica dall’1 al 70% in soli 30 minuti.

Se stai cercando uno smartphone funzionale che puoi usare praticamente per tutto il OnePlus 9 Pro è assolutamente quello che devi avere. Anche perché se lo acquisti ora su Amazon risparmi ben 400 euro dal prezzo iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.