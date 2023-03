OnePlus 11 + Buds Pro 2 TI COSTANO 140 euro IN MENO!

Acquista ora su Amazon One Plus 11 + Buds Pro 2 con un risparmio netto di 140 euro. Restano pochi pezzi a disposizione!

E se ti dicessi che in un colpo solo e con un risparmio di 140 euro arrivano direttamente a casa tua un fantastico smartphone e delle utilissime cuffie bluetooth ci crederesti? Faresti bene a farlo perché è proprio così! SOLO per OGGI puoi acquistare su Amazon One Plus 11 e le Buds Pro 2 ad un prezzo davvero pazzesco che ti farà risparmiare un bel po’ di soldi!

Inoltre Amazon ti permette anche di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili, grazie alle quali non risentirai minimamente della spesa!

One Plus 11 + Buds Pro 2 ad un PREZZO MINI!

Un prezzo mini per due prodotti davvero super. Ecco tutto quello che ti porti a casa.

Fotocamera principale da 50 MP con OIS, grandangolo da 48 MP, telecamera per ritratti da 32MP. Assistenza hardware per la calibrazione del colore naturale con Hasselblad. L’algoritmo proprietario TurboRAW HDR offre un’ampia gamma dinamica e perfetta, simile a quella di una reflex digitale + Identifiant de couleur de lumière Accu-spectrum garantisce un’estrema precisione dei colori e realismo.

Snapdragon 8 Gen 2 con un massimo di 16 GB e grafica di nuova generazione abilitata per il ray-tracing. RAM-Vita comprime le app e ottimizza in modo intelligente le app utilizzate di frequente, riducendo la dimensione della memoria per una migliore stabilità e una riattivazione istantanea.

Batteria da 5000 mAh e Ricarica SUPERVOOC a 100 W (da 1-100% in 25 minuti) con Battery Health Engine e Charge De-aging le velocità di ricarica vengono mantenute automaticamente per prestazioni ottimali della batteria.

I due driver MelodyBoost sono stati co-creato con Dynaudio per offrire un’esperienza di ascolto eccezionale personalizzata per gli audiofili, con voci nitide e bassi più profondi e dinamici.

OnePlus Audio ID 2.0 crea un profilo audio personalizzato con un suono naturale migliorato, su misura per le tue orecchie grazie alla rapidità e alla semplicità della scansione dell’orecchio e del test di ascolto.

L’audio spaziale e la tecnologia Dolby Head Tracking ricalibrano l’audio mentre ti muovi per un suono cinematografico. Con Dolby Atmos ottieni un’ampia varietà di suoni nitidi e naturali e di voci incontaminate.

Non aspettare oltre perché rimangono pochi pezzi a disposizione. Acquista ora su Amazon One Plus 11 + Buds Pro 2 con un risparmio netto di 140 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.