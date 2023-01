ECO-FRIENDLY: Ombrello donna con materiali riciclati

Accessorio indispensabile, l'ombrello è fra gli oggetti più inquinanti che ci siano. Scegli di acquistarne uno fatto di materiali riciclati e legno.

Possedere un ombrello è imprescindibile: nei giorni di pioggia è un sicuro alleato, se poi è piccolo e portabile in borsetta tanto meglio. Tuttavia, proprio come oggetto in sé, l’ombrello ha un impatto devastante sull’ambiente; ecco perché Amazon ti propone l’unico ombrello eco sostenibile da donna che ci sia. Realizzato con materiali riciclati, con manico e dettagli in legno naturale biodegradabile e tessuto RPET, ottenuto da bottiglie di plastica riciclate. Le stecchette sono prodotte in fibra di vetro, rendendo l’ombrello ultra leggero ma resistente a raffiche di vento forti.

L’ombrello PELETTI è pieghevole e compatto, perfetto per le donne perché si mette comodamente in borsetta oppure nello zaino. Super pratico, leggero, e soprattutto bellissimo con il suo delicato colore rosa cipria.

Riduzione degli sprechi

Maggiore utilizzo di materiali riciclati, maggiore resistenza, meno impatto sull’ambiente. Questi sono gli “ingredienti segreti” che rendono unico questo ombrellino, con fantasia naturali e dettagli ecologici che immediatamente lo identificano fra gli altri. Il suo diametro da aperto è di 97cm, abbastanza grande per riparare in maniera confortevole da pioggia battente e pioggia fine. Un delicato bottoncino funge da chiusura per l’ombrello, che arriva a casa tua con il pratico copri-ombrello in tessuto per non sgocciolare nella borsa. Ultra leggero perché pesa solamente 275gr, e chiuso ha una lunghezza di appena 25cm. La frase incisa sul tessuto e sulla copertura è “The future is green”, con tanto di disegno di un alberello verde sopra.

Cosa aspetti? Regala o regalati questo stupendo ombrello eco friendly pagandolo solamente 20.81€ grazie allo sconto del 5% già applicato da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.