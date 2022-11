Ombrello Eco-Friendly: Perletti Green in OFFERTA su Amazon

Perletti Green ha lanciato sul mercato un ombrello pieghevole ecosostenibile con tessuto riciclato. L’oggetto in questione è studiato per le donne, per avere un accessorio utile e chic allo stesso tempo, ma che rispetti l’ambiente. L’apertura è automatica, il manico in legno, il design studiato appositamente per richiamare la natura, con i suoi dettagli ecologici e i suo mix di fantasie e di colori. Completamente ecologico e resistente, per contrastare i temporali con eleganza. Su Amazon può essere tuo al modico prezzo di 22,90€.

Sul sito puoi trovare tutte le fantasie che possono fare al caso tuo. Affidabile e duraturo, grazie alla sua qualità, permette un riutilizzo regolare.

Riduci l’impatto ambientale e dai un tocco di classe ai tuoi outfit

Il Perletti Green è perfetto per le giornate di pioggia imminenti. Con i suoi materiali riciclati o biodegradabili, rispettano l’ambiente. Il manico e il bottone per la chiusura sono in legno naturale, mentre la tela è in tessuto RPET, ricavato da bottiglie di plastica riciclate, che vengono ridotte in sottili filamenti e poi trasformate in fibre.

La fibra di vetro, utilizzata per la fabbricazione delle bacchette e dell’asta, rende l’ombrello ultraleggero e resistente anche alle raffiche di vento più forti e a condizioni climatiche avverse, senza il rischio di rompersi o ribaltarsi.

L’apertura automatica lo rende pratico, e le sue dimensioni ti permettono di portarlo sempre con te in ogni occasione. Il diametro è di 96 cm. Tieniti al riparo con stile e rispetta l’ambiente con eleganza.

