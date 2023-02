OLTRE 500€ DI SCONTO: SMART TV Samsung 4K offertissima Amazon

Smart, con una risoluzione pazzesca, da 43″… e oggi anche a metà prezzo: approfitta del 47% di sconto per avere oltre 500€ di sconto immediato su Samsung TV Serie LS03B.

Puoi utilizzare questa Smart Tv con Alexa e Google Assistant integrati: ti basterà utilizzare la tua voce. Dovrai solo dire “Alexa, accendi il TV” o “Hey Google, cambia canale” e il TV risponderà immediatamente ai comandi vocali.

Funzionalità di streaming, navigazione internet e non solo

Questa smart TV dispone anche di un’ampia gamma di funzionalità intelligenti, come la possibilità di accedere a streaming di film e programmi TV online, grazie alla presenza di piattaforme come Netflix, Disney+, Prime Video e molte altre. Inoltre, è possibile collegarsi alla rete Wi-Fi di casa per navigare su Internet, giocare a giochi online o accedere a contenuti multimediali tramite USB o HDMI. L’interfaccia utente è intuitiva e facile da usare, con icone di navigazione chiare e una guida completa alla configurazione del TV. Il QE43LS03BAUXZT è anche dotato di DVB-T2, che consente di accedere a canali televisivi in alta definizione, garantendo un’esperienza di visione ancora più coinvolgente.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: 43 pollici di Smart Tv Samsung per sole 580.99€ grazie allo sconto del 47%, che si traduce in oltre 500€ di sconto sul prezzo di listino iniziale di ben 1099€.

