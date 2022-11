OLTRE 160 EURO DI SCONTO sul Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti!

È l'elettrodomestico dei vostri sogni, studiato per far brillare i pavimenti di tutta casa senza nessuno sforzo

Tra lavoro e famiglia avete sempre troppo poco tempo per pulire casa? Abbiamo quello che fa per voi! Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti marcato HONITURE è un ottimo alleato per le pulizie e ad oggi è in super offerta su Amazon! Grazie ad uno sconto del 28% potrete risparmiare ben 165 euro, acquisterete il prezioso elettrodomestico solo 424,15 euro anziché 589,00 euro.

È possibile effettuare il pagamento a rate con Cofidis al check-out ed in più, con l’acquisto del prodotto, si ha diritto ad attivare una promozione speciale che prevede un ulteriore sconto del 20% sul Kit accessori per robot.

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti HONITURE: caratteristiche e funzionalità

Il Robot Aspirapolvere marcato HONITURE è l’elettrodomestico dei vostri sogni, studiato per far brillare i pavimenti di tutta casa senza nessuno sforzo. È dotato di un sacco della spazzatura da 3L che può contenere fino a 30 giorni di polvere e detriti e, grazie alla forte potenza di aspirazione di 3500Pa, elimina sporco, briciole, peli di animali domestici e altri residui da pavimenti duri e tappeti.

Attraverso la navigazione LSD avanzata, il robot memorizza fino a cinque mappe domestiche efficaci e dettagliate così da riconoscere le stanze e gestire la pulizia in modo mirato. Il serbatoio dell’acqua e il contenitore della polvere sono integrati ed è possibile scegliere tra tre modalità di pulizia: solo mop, solo aspirapolvere, aspirapolvere e mop insieme.

Oltre ad essere un ottimo alleato per la pulizia di casa, il Robot Aspirapolvere HONITURE vi aiuterà anche a limitare le spese in bolletta. Grazie al suo sistema di pulizia a risparmio energetico, con una batteria da 5200 mAh l’elettrodomestico avrà 300 minuti di autonomia con un raggio di azione che può arrivare a 400 metri quadrati alla volta.

Insomma, una volta provato non potrete più farne a meno! Non fatevi sfuggire la super offerta di Amazon: ad oggi, grazie ad uno sconto del 28%, potrete risparmiare ben 165 euro sul Robot Aspirapolvere HONITURE pagandolo solo 424,15 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.