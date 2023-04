OLTRE 100€ in meno per realme9 5G, lo smartphone TOP e LOW COST

Il realme 9, uno dei più potenti smartphone sul mercato, è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di soli 172€, con un incredibile sconto del 38%. Questa è l’occasione ideale per mettere le mani su un dispositivo top di gamma senza spendere un patrimonio. Non perdete tempo, approfittate subito di questa offerta limitata!

Il realme 9 vanta specifiche tecniche di prim’ordine, che lo rendono un dispositivo ideale per qualsiasi esigenza. Dotato di un processore MediaTek Dimensity 810, questo smartphone offre prestazioni eccezionali e multitasking fluido. Il display da 6.6 pollici Full HD+ con refresh rate di 90Hz garantisce una visione nitida e scorrevole delle immagini, ideale per guardare film, serie TV e video in alta definizione.

Per quanto riguarda la fotocamera, il realme 9 non delude: il comparto fotografico è composto da una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP, 8MP (ultrawide), 2MP (macro) e 2MP (profondità). La fotocamera frontale da 16MP permette di scattare selfie di alta qualità e videochiamate nitide.

Top di gamma a bassissimo prezzo: questo è lo smartphone giusto per chi non scende a compromessi!

Non manca il supporto per il 5G, che garantisce connessioni ultraveloci e stabili, così da poter navigare, scaricare e condividere contenuti senza problemi. La batteria da 5000mAh assicura un’autonomia di lunga durata e il supporto alla ricarica rapida da 33W permette di ricaricare il dispositivo in breve tempo.

Il realme 9 offre anche una memoria interna da 128GB, espandibile tramite microSD fino a 1TB, per conservare tutti i vostri file e documenti senza preoccupazioni. Il sistema operativo Android 11, con l’interfaccia realme UI 2.0, garantisce un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di acquistare il realme 9 a un prezzo eccezionale di 172€, con uno sconto del 38%! Potrete godere di un dispositivo all’avanguardia, dotato delle migliori tecnologie e prestazioni di alto livello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.