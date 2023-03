Oltre 100€ DI SCONTO: FOLLIA AMAZON per questo Microsoft Surface Laptop Go2

Il portatile che stavi aspettando è ora in offerta su Amazon, scontato del 15%: acquista subito il Microsoft Surface Laptop Go2

Quando cerchi un prodotto valido di elettronica, sai che Amazon ti regala sempre offerte sorprendenti, proprio come questa qui: Microsoft Surface Laptop Go2 scontato del 15%. La promozione durerà ancora per poco, quindi affrettati, per non perderla.

I clienti Amazon che lo hanno già ordinato e testato, si sono detti soddisfatti della resa di questo PC. Il sito ti offre la possibilità di riceverlo con consegna gratuita, e di pagarlo a rate. In questo modo, non hai più scuse: fai il tuo ordine!

Microsoft Surface Laptop Go2, il portatile di ultima generazione a cui non rinuncerai più

Un portatile Surface leggero e portatile, con touchscreen PixelSense da 12,4 pollici e Windows 11. E’ davvero leggerissimo, il che ti consente di portarlo dove vuoi, per averlo sempre con te, in ogni occasione.

Questo PC ha tante innovazioni, tra cui la fotocamera HD migliorata e i microfoni Studio integrati che sono ideali per ottonere suoni intensi per la musica e le serie TV. Le videochiamate con i tuoi amici non saranno più le stesse, grazie a questo dispositivo. Provare per credere.

Quando sei in giro, non preoccuparti più dell’autonomia, perché il Microsoft Surface Laptop Go2 dura fino a 13,5 ore. Con la funzione Ricarica rapida, raggiungi l’80% di carica in poco più di un’ora. E’ il dispositivo perfetto per chi è spesso fuori casa.

Ma il Surface Laptop non è solo eleganza e leggerezza, è anche sicurezza. Infatti, il pulsante di alimentazione con impronta digitale e Windows Hello con accesso One-Touch, ti consentono un accesso rapido e sicuro via cloud ai file salvati nel Vault personale di OneDrive e molto altro ancora.

Non perdere questo fantastico portatile a soli 749,00€. Ricorda, puoi pagare l’intero importo anche in comode rate mensili. Fidati di chi lo ha già provato e ha testato il fatto che sia incredibile. Microsoft Surface Laptop Go2 ti aspetta su Amazon, ordinalo subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.