Oggi Xiaomi Redmi Note 11S ti costa 110 euro IN MENO su Amazon

Se non fai parte di coloro che spendono l’intero stipendio per uno smartphone sei nel posto giusto! Anche spendendo poche centinaia di euro è possibile acquistare un prodotto che garantisce prestazioni più che soddisfacenti. Se devi cambiare i tuo smartphone oggi puoi acquistare su Amazon Xiaomi Redmi Note 11S spendendo solamente 191 euro e risparmiando 109 euro da costo iniziale grazie ad uno sconto esclusivo del 36%.

Ben 4 fotocamere posteriori per Xiaomi Redmi Note 11S e non solo!

Xiaomi Redmi Note 11S offre un’esperienza fotografica eccezionale senza compromessi grazie a una configurazione a quattro fotocamere posteriori. La sua fotocamera principale da 108MP acquisisce immagini e video straordinari con colori vivaci e ad alta risoluzione; una fotocamera ultra grandangolare da 8MP estende la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; una fotocamera macro da 2MP che cattura i dettagli fini da vicino e un sensore di profondità da 2MP serve per catturare ritratti dall’aspetto più naturale.

Dotato poi di un ampio display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici che offre un’ampia gamma di colori DCI-P3, fornisce colori e dettagli più vivaci e raggiunge 1000nit per una nitidezza ottimale anche in piena luce diurna. Inoltre, con i due altoparlanti lineari situati nella parte superiore e inferiore del telefono, Redmi Note 11S offre un suono stereo immersivo per giocare e guardare video. E ancora questo smartphone è dotato di una frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e di una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz. In buona sostanza il Note 11S migliora l’esperienza con animazioni più fluide e transizioni prive di ritardi, registrando ogni tocco all’istante

Alimentato da un’ampia batteria da 5.000 mAh, Xiaomi Redmi Note 11S è dotato di un’elevata autonomia che può accompagnarti a fine giornata con una sola carica. Grazie alla ricarica rapida da 33W, puoi caricare la sua batteria dallo 0% al 100% in 58 minuti. Infine il nuovo nato in casa Xiaomi presenta un design elegante e moderno e offre un’ottima sensazione al tatto in soli 179 grammi.

Con una spesa davvero piccola avrai tra le mani uno smartphone di tutto rispetto. Acquista ora su Amazon Xiaomi Redmi Note 11S a soli 191 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.