Oggi RISPARMI 50 EURO sul Robot aspirapolvere e lavapavimenti TOP DI GAMMA

L'offerta Amazon su questo gioiellino della Xiaomi è limitatissima, coglila al volo!

Finalmente non dovrai più spezzarti la schiena per pulire tutta casa dopo una lunga giornata di lavoro! L’alleato perfetto di cui non potrai più fare a meno è il Robot aspirapolvere e lavapavimenti marcato Xiaomi, ad oggi in offertona su Amazon con uno sconto mai visto del 17%.

Il gioiellino che vi svolterà la vita è acquistabile a soli 249 euro, con un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è limitatissima, non fatevela scappare!

L’alleato perfetto per le pulizie è il Robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi

Il Robot aspirapolvere e lavapavimenti marcato Xiaomi 2 in 1 è in grado di aspirare la polvere fluttuante e rimuovere le macchie ostinate contemporaneamente.

È dotato di varie modalità di aspirazione e lavaggio disponibili, per pulire casa in modo efficiente e soddisfare le vostre esigenze. Con 3 impostazioni del livello dell’acqua, il robot eroga sempre la giusta quantità di acqua, mantenendo il panno adeguatamente umido. La pulizia è sempre efficace ed impeccabile in quanto il dispositivo si muove ripetutamente da sinistra a destra, seguendo uno schema a forma di Y anche su grandissimi superfici.

In più, grazie all’ausilio della navigazione laser LDS e dell’algoritmo SLAM, l’elettrodomestico è in grado di mappare la disposizione interna delle stanze di casa in modo efficiente, gestire facilmente ambienti complessi, creare e salvare mappature con precisione. Scaricando l’app Xiaomi Home sul proprio smartphone è possibile anche gestire diverse modalità per personalizzare ogni esigenza di pulizia e controllare da remoto l’aspirapolvere mentre è in azione.

Ancora per pochissimo tempo il Robot aspirapolvere e lavapavimenti marcato Xiaomi è in offertona su Amazon con uno sconto mai visto del 17%. Potrà essere vostro a soli 249 euro, quindi con un risparmio di 50 euro sul prezzo di listino. Non fatevelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.