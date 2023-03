Oggi paghi il Notebook Acer in sei rate da MENO DI 80 EURO: offerta IRRIPETIBILE

Grazie al suo potente processore, questo pc portatile può soddisfare le esigenze di tutti sia a lavoro che a casa

Ecco un pc portatile dotato della potenza necessaria per tutte le tue necessità di multitasking! Parliamo del Notebook Acer Aspire 5, oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto imperdibile del 27%.

Potrai acquistare il dispositivo dalle mille funzionalità a soli 459 euro, quindi risparmiando ben 170 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato in sei comode rate da 76 euro al mese con Cofidis al check-out. La promozione è limitatissima e, ad un prezzo così conveniente, i pc stanno andando a ruba: corri su Amazon a fare il tuo ordine!

Notebook Acer Aspire 5: cuore potente e prestazioni elevate

Grazie alle sue prestazioni elevate, il Notebook Acer Aspire 5 è in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi utente sia in campo lavorativo che in quello dell’intrattenimento.

Il dispositivo è equipaggiato con un potente processore AMD Ryzen 5 5500U, una scheda grafica AMD Radeon, 8 GB di RAM espandibile fino a 24 GB e 256 GB di memoria SSD per svolgere qualsiasi attività e conservare file di ogni grandezza.

Il design a bordi sottili e il grande rapporto schermo-chassis regalano un’ampia area di visualizzazione sul display 15,6″ Full HD con colori brillanti. In più la tecnologia Acer Color Intelligence garantisce la protezione della vista anche dopo ore e ore di utilizzo. Allo stesso modo è garantita anche una qualità audio ottimizzata grazie alla tecnologia Acer True Harmony.

Il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 6 a doppia banda. Inoltre il pc è dotato di numerose porte (USB 3.2, USB 2.0 e HDMI, USB-C SuperSpeed) quindi è possibile collegare qualsiasi periferica e trasferire rapidamente i dati.

Ad oggi il Notebook Acer Aspire 5 è in offerta bomba su Amazon con uno sconto imperdibile del 27%. Potrai acquistare il dispositivo dalle mille funzionalità a soli 459 euro, con spedizione gratuita e pagamento da effettuare anche in comode rate.

