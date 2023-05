OGGI l’iPhone 14 è tuo a 200 EURO IN MENO: corri su Amazon!

È l'ultimo nato nella famiglia Apple e ancora per poco è disponibile con uno sconto eccezionale del 19%.

Oggi potrai avere l’ultimo gioiellino della Apple ad un prezzo imbattibile! Parliamo dell’iPhone 14, su Amazon in vendita a soli 829€, con uno straordinario sconto del 19%!

Questo vuol dire che è possibile acquistare lo smartphone di ultima generazione con un risparmio di ben 200 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Insomma, l’occasione è davvero unica e imperdibile!

iPhone 14: prezzo assurdo per l’ultimo arrivato in casa Apple

L’iPhone 14 è l’ultimo nato nella famiglia Apple e sfoggia una serie di caratteristiche innovative che lo rendono il dispositivo ideale per chi cerca uno smartphone all’avanguardia.

Tra le principali specifiche tecniche, spiccano il display Super Retina XDR da 6.1 pollici, la risoluzione di 2532 x 1170 pixel e il rivoluzionario chip A16 Bionic, che assicura prestazioni straordinarie e un’efficienza energetica mai vista prima.

La fotocamera principale è un sistema a doppia lente con un sensore da 12MP e un’apertura f/1.6, che permette di scattare foto sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’iPhone 14 offre inoltre una modalità notturna migliorata e la possibilità di registrare video in 4K Dolby Vision, per catturare i tuoi momenti più belli con una qualità mai vista prima.

La batteria del nuovo iPhone 14 garantisce fino a 22 ore di autonomia in conversazione e fino a 75 ore di riproduzione audio. Grazie alla ricarica rapida MagSafe, inoltre, potrai ricaricare il tuo smartphone in modo semplice e veloce, sfruttando il magnete integrato per allineare perfettamente il caricabatterie al dispositivo.

Il design dell’iPhone 14 è caratterizzato da linee eleganti e moderne, con un telaio in ceramica e acciaio inossidabile che lo rende estremamente resistente e piacevole al tatto. L’iPhone 14 è disponibile in diverse colorazioni, tra cui Graphite, Silver, Gold e Pacific Blue, per adattarsi perfettamente al tuo stile.

Non aspettare oltre! Approfitta dell’irresistibile offerta Amazon e acquista il tuo iPhone 14 a soli 829€, con uno sconto del 19%. L’occasione è irripetibile, coglila al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.