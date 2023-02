Oggi l’IPHONE 13 PRO MAX SCENDE DI PREZZO: non PERDERTELO, potrebbe terminare!

L'iPhone 13 Pro Max scontato di tanto, approfittane prima che finisca!

Che aspetti ancora? Vorrai mica lasciarti scappare questa occasione unica firmata Apple? Solo oggi potrai davvero godere di un’offerta incredibile che potrebbe anche terminare a breve. Oggi, puoi trovare l’iPhone 13 Pro Max ad un prezzo mai visto prima che ti farà davvero impazzire. Oggi, lo trovi a 1049€.

Non vorrai mica lasciarti sfuggire questa occasione unica nel suo genere che ti farà davvero impazzire in una volta sola? Oggi, troverai l’iPhone 13 Pro Max ad un prezzo super basso, con tanto di sconto del 4%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello. Al momento del pagamento finale, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Questa occasione unica potrebbe anche terminare a breve, quindi non dovresti lasciartela sfuggire. Uno smartphone scontato che ti farà davvero impazzire a prima vista. Dal colore azzurro cielo, perfetto per ogni tipo di esigenza ed occasione.

Questo modello scontato è stato ricondizionato, ed è anche stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Si tratta di un prodotto in “condizioni eccellenti”. Non mostra alcun segno di danno estetico visibili ad una distanza di 30 centimetri.

Questo smartphone firmato Apple, super scontato, avrà una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo. Gli accessori che riceverai alla consegna potrebbero non essere originali, ma saranno compatibili e perfettamente funzionanti. Ovviamente questo prodotto è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento, se riterrai che non funziona come previsto.

Non dovresti per nulla al mondo lasciarti scappare questa offerta unica nel suo genere. Uno smartphone firmato Apple, che ti farà davvero impazzire, lo riceverai a casa come nuovo. Ricondizionato dai migliori esperti di Amazon, lo avrai in condizioni super eccellenti.

