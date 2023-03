OGGI, l’iPhone 12 Pro Graphite ricondizionato ti COSTA MENO!

Amazon Renewed è il regno delle occasioni, e tra queste c'è l'iPhone 12 Pro Graphite ad un prezzo davvero conveniente!

Se stai cercando uno smartphone dalle alte prestazioni, dalla memoria corposa, e dal colore elegante, lo hai trovato. Mi riferisco all’iPhone 12 Pro Graphite, da 512GB, che trovi su Amazon, scontato del 5%. Ma affrettati, perché l’offerta scade a breve, e non vorrai perdere un risparmio di oltre 40€!

Il prodotto venduto da Amazon Renewed è ricondizionato, ma in eccellenti condizioni. Acquistare ricondizionato non significa acquistare un prodotto usato, in pessime condizioni, bensì ricevere un articolo testato e verificato, dai fornitori qualificati di Amazon stesso. E’ una scelta ecologica, oltre che essere fonte di risparmio.

iPhone 12 Pro Graphite, più potente, più veloce, più autonomo

Tutti gli acquisti di Apple iPhone e iPad, su Amazon Renewed, verranno forniti con accessori che potrebbero non essere originali, ma saranno compatibili e perfettamente funzionanti.

I bordi piatti rendono iPhone ancora più robusto e permettono al display di occupare tutta la superficie disponibile. I bordi in alluminio aerospaziale tono su tono danno ancora più risalto alla finitura lucida del vetro posteriore. Questo iPhone Graphite è davvero il ritratto dell’eleganza.

Di notte, iPhone 12 Pro ti sorprenderà ancora di più, perché potrai creare contenuti di qualità anche quando la luminosità scarseggia. Avrai risultati incredibili con l’ultra-grandangolo e il grandangolo, che lascia entrare il 27% di luce in più.

Lo smartphone è dotato di 5G, ma quando questo risulta non indispensabile, il consumo intelligente dei dati ti aiuta a risparmiare batteria passando automaticamente alle reti LTE.

Le funzioni dell’iPhone 12 Pro sono tutte da scoprire e da vivere. Affidati ad Apple, uno dei marchi leader del settore, e approfitta delle offerte di Amazon.

Anche se è ricondizionato, le sue condizioni sono eccellenti, infatti l’iPhone non ha né graffi, né danni estetici. La capacità di memoria è davvero formidabile, e ti consente di conservare tutti i dati e i contenuti importanti. Prendi al volo l’occasione di Amazon, e risparmia, senza rinunciare alla qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.