Oggi iRobot Roomba ti costa 200 euro IN MENO su Amazon!

Preparati a goderti la serenità di una casa pulita e ordinata con iRobot Roomba. Se lo acquisti ora su Amazon ti costa ben 200 euro in meno.

Hai capito bene oggi iRobot Roomba 971 ti costa 200 euro in meno però ricorda che si tratta di un’offerta limitata e fino esaurimento scorta perciò affrettati e acquistalo ora su Amazon.

Dal costo iniziale di 499 euro, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 40% ora paghi il robot aspirapolvere solamente 299,99 euro.

Con iRobot Roomba 971 risparmi tempo e la tua casa sarà sempre splendente!

Goditi il pulito profondo che il potente sistema di pulizia di iRobot Roomba 971 possa offrire: aspira sporco, detriti e peli di animali domestici, ovunque si nascondano.

Con la navigazione vSLAM, Roomba 971 mappa la tua casa per seguire percorsi ordinati e pulire già al primo passaggio; se la batteria si scarica, si ricarica da solo e riprende da dove aveva interrotto. Non solo questo robot impara le tue abitudini e ti suggerisce i programmi più adatti ai momenti in cui c’è bisogno di pulizie più frequenti, come la muta degli animali o le stagioni delle allergie

Con iRobot Roomba praticamente pulisci senza muovere un dito. Difatti grazie alla compatibilità con i dispositivi Google Assistant e Alexa, il robot pulisce seguendo la tua voce e i tuoi comandi vocali.

