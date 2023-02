OGGI IPHONE 13 da 128GB: il PREZZO CROLLA di colpo!

Apple alert: l'iPhone 13 scontato su Amazon! Corri a vederlo!

L’iPhone è il sogno di un po’ tutti, il marchio Apple fa sempre impazzire con ogni uscita. Nuova tecnologia e design unico, dal colore verde militare. Ed oggi, ci credi che stiamo per proporti l’offerta migliore sul mercato proprio su un iPhone? Se vai ora su Amazon, troverai l‘iPhone 13 da 128GB ad un prezzo super. In offerta a 865,02€.

Su Amazon c’è un’offerta bomba proprio per un iPhone 13 colore verde militare. Un’occasione unica da non lasciarsi sfuggire. Vai su Amazon per vedere con i tuoi occhi, lo troverai con tanto di sconto dell’8%. Tutto quello che dovrai fare è selezionare lo smartphone ed aggiungerlo al carrello, lo troverai scontato automaticamente dal sito al momento del pagamento finale.

Apple alert: l’iPhone 13 scontato su Amazon! Vai a vederlo!

Sì, oggi se andrai a vedere su Amazon potrai trovare l’iPhone 13 ad un prezzo unico, con tanto di sconto dell’8%. Se ami il marchio, non puoi lasciarti sfuggire questa occasione unica firmata Apple.

Questo modello dispone di un display super retina XDR da ben 6,1. Possiede una mdoalità chiamata “cinema” con tanto di profondità di campo smart e anche spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Possiede un sistema super evoluto a doppia fotocamera da 12MP.

Potrai scattare foto meravigliose e in altissima risoluzione, con una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP. Potrai riprodurre i video fino a 19 ore di seguito. Dal design robusto e super minimal. Uno smartphone da non lasciarsi sfuggire.

Oggi, potrai accaparrarti un’offerta unica nel suo genere, firmata Apple. Se corri ora su Amazon potrai vedere con i tuoi stessi occhi l’offerta unica su questo iPhone 13. Uno smartphone unico, che stavi aspettando da tempo e che oggi è su Amazon ad un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.