OGGI il visore realtà virtuale LO PAGHI 70 euro in meno IN MENO!

Risparmia 70 euro e goditi il meglio della realtà virtuale. Acquista adesso su Amazon il visore VR wireless.

Adori tutto quello che ruota attorno alla realtà virtuale? Perfetto abbiamo per te un’offerta che non puoi proprio lasciarti scappare. Adesso è disponibile su Amazon il visore per realtà virtuale All-In-One Meta Quest 2 ad un prezzo straconveniente che ti farà risparmiare ben 70 euro dal costo di mercato.

Amazon ti permette anche di effettuare il pagamento in comode e piccole rate mensili. Così inizi da subito ad usare il tuo fantastico visore nuovo di zecca ma lo paghi con tutta calma.

Visore per realtà virtuale All-In-One Meta Quest 2, vivi un’altra prospettiva

Vivi un’esperienza senza interruzioni, anche nel mezzo di azioni ad alta velocità, con il processore rapido e il display ad alta risoluzione.

Vivi un’immersione totale con l’audio posizionale 3D, l’hand tracking e il feedback tattile che, insieme, rendono sempre più reali i mondi virtuali. Esplora un universo in espansione con oltre 250 titoli tra giochi, fitness, attività social/multiplayer e intrattenimento, incluse uscite esclusive di blockbuster ed esperienze VR irripetibile.

Viaggia attraverso celebri universi di fantasia, prova il terrore puro in avventure horror o collabora con i tuoi colleghi in spazi di lavoro diversi. Unisciti in gruppo in ottimi aree social e arene multiplayer per partecipare a eventi dal vivo con amici e familiari, conoscere un gruppo di allenamento o affrontare missioni con compagni di avventura.

Sentiti libero di esplorare la realtà virtuale grazie al visore wireless, i controlli intuitivi, la batteria integrata, la configurazione semplice e senza bisogno di un PC o di una console. Gioca senza timori grazie al Sistema di controllo facile da usare, che ti permette di impostare la tua area di gioco e ti avvisa se esci dai limiti designate.

Risparmia 70 euro e goditi il meglio della realtà virtuale. Acquista adesso su Amazon il visore VR wireless.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.