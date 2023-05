OGGI il super potente Notebook da gaming Acer lo paghi 600 EURO IN MENO

Gli appassionati di videogiochi non potranno assolutamente farsi sfuggire la mega offerta su questo dispositivo di ultima generazione.

Cari appassionati di gaming, è arrivato il momento di aggiudicarvi un affare da non perdere! Amazon ha appena lanciato un’offerta straordinaria sull’Acer Nitro 5, uno dei notebook da gaming più ambiti del momento. Il prezzo? Solo 1.199€, con un incredibile sconto del 33%!

Questo vuol dire risparmierete addirittura 600 euro sul prezzo di listino! Se siete alla ricerca di un nuovo notebook gaming per immergervi nei vostri mondi virtuali preferiti, questa è l’occasione che stavate aspettando: coglietela al volo!

Acer Nitro 5: il notebook che farà impazzire gli appassionati di videogame

L’Acer Nitro 5 è alimentato da un processore Intel Core i7-11800H di 11ª generazione, che garantisce ottime prestazioni e fluidità in ogni situazione.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, con 6 GB di memoria dedicata, vi consentirà di giocare ai titoli più recenti con dettagli grafici elevati e senza compromessi. Il display da 15.6″ Full HD (1920×1080) con tecnologia IPS vi regalerà immagini nitide e vivaci, mentre il refresh rate di 144Hz assicurerà un’esperienza di gioco senza lag o tearing.

Per quanto riguarda la memoria, il pc offre 16 GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512 GB, che vi permetterà di installare e avviare i vostri giochi preferiti in un batter d’occhio. Non mancano le connessioni: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, una porta HDMI, una porta USB Type-C e tre porte USB 3.2 per collegare tutti i vostri dispositivi. Inoltre, il sistema di raffreddamento Acer CoolBoost e la tastiera retroilluminata RGB vi garantiranno ore di gioco senza surriscaldamenti o affaticamento degli occhi.

Se siete pronti a fare il grande salto nel mondo del gaming e volete farlo con stile e potenza, l’Acer Nitro 5 è la scelta giusta per voi. Ad oggi il dispositivo il notebook da gaming più ambito del momento è disponibile su Amazon a soli 1.199€, con un incredibile sconto del 33%. L’offerta è davvero assurda, coglietela al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.