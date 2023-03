OGGI il Samsung Galaxy M13 è tuo a MENO DI 200 EURO

Puoi pagarlo anche in sei comodissime rate da poco più di 30 euro al mese!

Cerchi uno smartphone dalle prestazioni elevate ma con un costo accessibile? Allora è il momento giusto per correre su Amazon e ordinare il Samsung Galaxy M13, oggi in offerta speciale con uno sconto top del 10%.

Potrai acquistare il cellulare dalle mille funzionalità a soli 199 euro, un prezzo piccolissimo per il dispositivo adatto alle esigenze di ogni tipologia di utente. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. È possibile effettuare il pagamento anche in sei comodissime rate da 33 euro mensili con Cofidis al check-out e, per averlo già domani, ti basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Cosa aspetti? L’occasione è imperdibile!

Samsung Galaxy M13: prezzo piccolissimo per lo smartphone multifunzionale

Il Samsung Galaxy M13, oggi disponibile su Amazon a meno di 200 euro, è perfetto per chi è alla ricerca di uno smartphone prestante ma economico.

Il display Infinity-V da 6.6 pollici e la tecnologia FHD+ del dispositivo rendono i contenuti di tutti i giorni nitidi, definiti e chiari. In più, combinando la potenza di elaborazione Octa Core e 4GB di RAM, garantisce un’energia senza limiti ideale per svolgere qualsiasi tipo di attività.

È dotato di 128GB di memoria interna per foto e video, oltre al supporto espandibile per scheda microSD fino a 1TB così da avere tutto lo spazio necessario per archiviare file anche pesanti. In più, la tripla fotocamera permette di realizzare scatti impeccabili: la fotocamera Principale è da 50MP, la fotocamera Ultra-grandangolare può espandere l’angolo di visione, mentre la fotocamera di Profondità regola la profondità di campo delle foto.

Oggi il Samsung Galaxy M13 è in offerta speciale su Amazon con uno sconto top del 10%. Il cellulare dalle mille funzionalità potrà essere tuo a soli 199 euro, da pagare anche in piccolissime rate mensili!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.