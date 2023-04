OGGI il Samsung Galaxy A52s è tuo a 100 EURO IN MENO

Se stai cercando un nuovo smartphone di alta qualità e dal prezzo conveniente, sei nel posto giusto! Ad oggi su Amazon il Samsung Galaxy A52s è disponibile a soli 369,99€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo di listino.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione sta per scadere quindi non c’è tempo da perdere: corri ad effettuare il tuo ordine!

Samsung Galaxy A52s: tutte le funzionalità e le caratteristiche

Il Samsung Galaxy A52s è un dispositivo tecnologicamente avanzato, dotato di una serie di funzionalità che lo rendono un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo versatile e affidabile.

Questo smartphone è dotato di un processore Snapdragon 778G, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che lo rendono un dispositivo veloce e reattivo, in grado di gestire facilmente i giochi e le applicazioni più esigenti.

Inoltre, il Samsung Galaxy A52s dispone di una fotocamera posteriore quadrupla da 64 MP, in grado di scattare foto nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera è dotata di una serie di funzionalità avanzate, tra cui la stabilizzazione ottica dell’immagine, la registrazione video 4K e la modalità notturna.

Il display del Samsung Galaxy A52s è un display AMOLED da 6,5 pollici, in grado di riprodurre immagini dettagliate e colori vivaci. Il dispositivo è resistente all’acqua e alla polvere, con una certificazione IP67, e ha una batteria da 4500 mAh, che garantisce un’ottima autonomia.

Insomma, il dispositivo offre una serie di funzionalità avanzate, un design elegante e una buona autonomia della batteria, il tutto a un prezzo estremamente competitivo. Ad oggi il Samsung Galaxy A52s è disponibile a soli 369,99€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo di listino. Corri a fare il tuo ordine, i pezzi stanno andando a ruba!

