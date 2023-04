OGGI il Robot aspirapolvere Xiaomi lo paghi 150 EURO IN MENO!

Ancora per poco il dispositivo è disponibile su Amazon con uno sconto del 43%

Lavare i pavimenti di tutta casa sarà un gioco da ragazzi con il Robot aspirapolvere a lavapavimenti marcato Xiaomi. Oggi è disponibile su Amazon in mega offerta con uno sconto mai visto del 43%.

Potrete acquistare il dispositivo a soli 199 euro, risparmiando addirittura 150 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Inoltre, procedendo con l’ordine, avrete accesso ad un’ulteriore promozione con cui attivare o estendere gratuitamente il vostro abbonamento Amazon Prime per 12 mesi, oltre ad ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it. Sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati, non perdete tempo!

Casa brillante con il Robot aspirapolvere a lavapavimenti Xiaomi

Il Robot aspirapolvere e lavapavimenti marcato Xiaomi è in grado di aspirare la polvere fluttuante e rimuovere le macchie ostinate contemporaneamente.

Grazie all’ausilio della navigazione laser LDS e dell’algoritmo SLAM, l’elettrodomestico è in grado di mappare la disposizione interna delle stanze di casa in modo efficiente, gestire facilmente ambienti complessi, creare e salvare mappature con precisione. Scaricando l’app Xiaomi Home sul proprio smartphone è possibile anche gestire diverse modalità per personalizzare ogni esigenza di pulizia e controllare da remoto l’aspirapolvere mentre è in azione.

Il dispositivo è dotato di varie modalità di aspirazione e lavaggio disponibili, per pulire casa in modo efficiente e soddisfare le vostre esigenze. Con 3 impostazioni del livello dell’acqua, il robot eroga sempre la giusta quantità di acqua, mantenendo il panno adeguatamente umido. La pulizia è sempre efficace ed impeccabile in quanto il dispositivo si muove ripetutamente da sinistra a destra, seguendo uno schema a forma di Y anche su grandissimi superfici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.