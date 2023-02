OGGI il portatile Asus ZenBook ti costa 500 euro IN MENO

Se stai pensando di cambiare computer devi assolutamente prendere in considerazione questa MEGA OFFERTA. Per un periodo decisamente limitato e fino a esaurimento scorte puoi acquistare su Amazon il portatile Asus ZenBook Pro 15 pagandolo ben 500 euro in meno.

Hai capito bene! dal costo iniziale di 1.699 euro tu adesso grazie ad uno sconto esclusivo Amazon del 29% lo pagherai solo 1.199 euro.

Il portatile Asus ZenBook Pro 15 è perfetto per chi cerca un pc elegante e potente

un notebook in alluminio con display touchscreen FHD Glossy da 15,6 pollici con tecnologia OLED e certificazione Pantone Validated che fornisce una grafica eccezionalmente dettagliata e realistica con un’illuminazione dello schermo pensata per facilitare la lettura.

Connettività completa e versatile grazie ad un set completo di porte I/O e alla webcam a infrarossi (IR) per un rapido riconoscimento facciale. Presente anche una comoda tastiera retroilluminata. Il portatile Asus ZenBook Pro 15 garantisce performance potenti grazie al processore AMD Ryzen 7 5800H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 16GB di RAM e SSD PCIE da 512GB.

E infine nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirti una connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.