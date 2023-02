Oggi il pc HP Pavilion ti costa 250 euro IN MENO!

Pc HP Pavilion 15-eg1000sl, conosciamolo meglio!

Puoi usarlo per qualsiasi cosa, il pc HP Pavilion è perfetto per il lavoro, lo studio, la ricerca di informazioni, per giocare, praticamente risponde a tutte le tue esigenze. Ma conosciamolo nel dettaglio e vediamo tutto quello che è in grado di offrirti!

Sistema operativo Windows 11 Home che include strumenti facili da usare per ottimizzare lo spazio sullo schermo e massimizzare la produttività dei tuoi programmi preferiti.

che include strumenti facili da usare per ottimizzare lo spazio sullo schermo e massimizzare la produttività dei tuoi programmi preferiti. Processore Intel Core i7-1195G7 che raggiunge una frequenza fino a 5,0 GHz di frequenza di boost, 12 MB di cache L3, 8 core, 16 thread, con scheda grafica integrata Intel Iris Xe .

che raggiunge una frequenza fino a 5,0 GHz di frequenza di boost, 12 MB di cache L3, 8 core, 16 thread, con . Memoria 16GB DDR4 di RAM integrata e non espandibile (2x 8GB), frequenza da 3200Mhz, SSD PCIe NVMe M.2 da 512GB per un avvio istantaneo, 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi.

e non espandibile (2x 8GB), frequenza da 3200Mhz, SSD PCIe NVMe M.2 da 512GB per un avvio istantaneo, 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi. Display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p , diagonale 39.6 cm, tecnologia IPS Antiriflesso, Micro-Edge, Luminosità di 250 Nits, volume colore 45% NTSC.

, diagonale 39.6 cm, tecnologia IPS Antiriflesso, Micro-Edge, Luminosità di 250 Nits, volume colore 45% NTSC. Tastiera Full size dimensioni standard, con retroilluminazione e tastierino numerico integrato, Imagepad HP con supporto gesti multi-touch e supporto di Precision Touchpad.

Autonomia di durata fino a 8 ore e 45 minuti , utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Con la Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria.

, utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Con la (HP Fast Charge) si potrà caricare Design, chassis color argento, coperchio e cornice tastiera in alluminio, Audio B&O, HDMI, USB Type-C, USB 3.0, Jack Audio Cuffie/Microfono, Peso 1,75 kg, Spessore 1,79 cm.

