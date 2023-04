OGGI il Notebook Acer lo paghi 130 EURO IN MENO: offerta LIMITATISSIMA!

Questo pc portatile è super potente ed adatto sia a lavoro che per l'uso domestico

Se avete bisogno di un pc portatile da sfruttare sia per i vostri progetti professionali che per rilassarvi con i contenuti d’intrattenimento che preferite, siete nel posto giusto! Ad oggi su Amazon il Notebook Acer Swift 1 è in offerta bomba con uno sconto pazzesco del 30%.

Potrete acquistare il dispositivo veloce e super potente a soli 299 euro, risparmiando addirittura 130 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspettate? Una promozione del genere è davvero imperdibile!

Notebook Acer Swift 1: il pc portatile potente e super versatile

Il Notebook Acer Swift 1 in mega offerta su Amazon è il pc portatile perfetto sia per il lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

È dotato di uno schermo con design a cornice sottile con area di visualizzazione super estesa e risoluzione Full HD. In più la tecnologia IPS garantisce colori vividi fino a 170 gradi mentre Acer Color Intelligence ottimizza la tinta e la luminosità senza sovrasaturazione.

La connettività è sempre assicurata in quanto il dispositivo sfrutta le connessioni veloci alle reti wireless con la più moderna tecnologia tramite Intel Wi-Fi 6 2 x 2 a doppia banda. Anche l’autonomia non è da meno grazie ad una batteria super potente che garantisce fino a 16 ore di utilizzo no-stop.

Il pc ha un’ ampia scelta di porte disponibili tra cui USB-C e USB3.2 Gen 1 per il trasferimento rapido dei dati. Inoltre è sottile ed elegante, con una struttura in metallo di soli 14.95 mm di spessore che risulta di grande stile e piacevole al tatto.

Ad oggi su Amazon il Notebook Acer Swift 1 è in offerta bomba con uno sconto pazzesco del 30%. Potrai acquistare il dispositivo veloce e super potente a soli 299 euro, risparmiando addirittura 130 euro sul prezzo di listino. Corri, non c’è tempo da perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.