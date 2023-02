OFFERTISSIMA su AMAZON per OPPO A16!

Acquista ora su Amazon OPPO A16 a soli 129,99 euro.

Se alla ricerca di uno smartphone funzionale ma economico, abbiamo quello che fa al caso tuo. Oggi puoi acquistare su Amazon lo smartphone OPPO A16 a soli 129,99 euro risparmiando 30 euro dal costo iniziale di 159,99 euro.

Smartphone OPPO A16: tripla fotocamera I.A. 13+2+2MP, display da 6.52 pollici e batteria 5000mAh dotata di ricarica rapida

OPPO A16 è uno smartphone che possiede tutte le funzionalità oggi necessarie per interfacciarsi con il mondo della tecnologia. Le sue prestazioni sono buone e il rapporto qualità prezzo davvero ottimo. Inoltre è ultra leggero, pesa soltanto 190 grammi, e ultra sottile, con soli 8,4 millimetri di spessore.

Lo smartphone OPPO A16 è dotato di tripla fotocamera da 13MP AI, fotocamera frontale da 8MP e LED posteriore con sensore di temperatura. E’ possibile fare foto in modalità Ritratto, Panorama, Video e anche Time-lapse. Questo telefono dispone di una batteria da 5000mAh per un esperienza di lunga durata e anche di ricarica rapida 10W. Non solo è disponibile anche lo sblocco mediante sia riconoscimento facciale sia con impronta laterale. Questo prodotto da una garanzia extra, 24+6 mesi, dal momento che è venduto e spedito da Amazon.

Contenuto della confezione che arriverà a casa tua è il seguente:

Smartphone OPPO A16

Auricolari Jack 3,5

Cavo USB

Caricabatteria

Graffetta SIM

Cover protettiva in silicone

Card garanzia.

Non troverai un atro smartphone con lo stesso rapporto qualità/prezzo perciò affrettati perché l’offerta non durerà molto e i pezzi disponibili sono pochi. Acquista ora su Amazon OPPO A16 a soli 129,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.