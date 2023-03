OFFERTE DI PRIMAVERA: i migliori smartphone Xiaomi a PREZZI STRACCIATI!

Amazon ha appena lanciato delle promozioni bomba su tantissimi modelli Xiaomi, non farteli scappare

Al via le Offerte di Primavera su Amazon! Se volete regalarvi uno smartphone dalle prestazioni elevatissime ed un costo super economico, questo è il momento giusto. Sono state appena lanciate promozioni bomba su tantissimi modelli Xiaomi, approfittatene il prima possibile perché gli articoli stanno andando già a ruba!

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Il Redmi Note 11 Pro 5G offre un’esperienza fotografica eccezionale senza compromessi grazie ad una fotocamera principale da 108 MP che cattura immagini straordinarie con colori vivaci. Ad oggi è in offerta bomba su Amazon con uno sconto pazzesco del 26%, quindi potrai acquistarlo a soli 279 euro.

POCO X5

È dotato di un DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici super sottile e con risoluzione full HD. Inoltre offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo un’esperienza fluida durante la navigazione o il gioco. In occasione delle Offerte di Primavera, oggi lo smartphone è disponibile con uno sconto bomba del 17% quindi a soli 249 euro.

Xiaomi 13

Lo Xiaomi 13 è dotato di una tripla fotocamera co-ingegnerizzata Leica, quindi offre un sistema di imaging realizzato per riprese professionali in tutti gli scenari. L’intero dispositivo è resistente all’acqua e alla polvere, e pesa solo 189 grammi. Oggi è in promozione bomba su Amazon con uno sconto mai visto del 24%: potrai acquistarlo a soli 839 euro, anziché 1.099 euro.

Xiaomi Redmi Note 10

Lo Xiaomi Redmi Note 10 è dotato di un display Touchscreen da 6.43 pollici e una fotocamera da ben 48 megapixel che garantisce scatti impeccabili e super realistici. Ad oggi è in promozione speciale su Amzon con uno sconto top del 29%, quindi potrai acquistarlo a soli 162 euro anziché 229 euro!

Xiaomi Redmi Note 11S

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è dotato di una configurazione a quattro fotocamere posteriori che offre un’esperienza fotografica eccellente. Ha un ampio display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici e la memoria interna da 128 GB. Oggi è in mega offerta su Amazon con uno sconto assurdo del 37%, quindi a soli 187 euro anziché 299 euro.

